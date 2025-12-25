Karácsony első napján üzent Orbán Viktor: Becsüljük meg a sikereinket! - Videó
A magyarokhoz szólt a miniszterelnök.
Mint az ismert, még az ünnepek előtt interjút adott Orbán Viktor a TV2-nek. A miniszterelnököt Gönczi Gábor kérdezte, többek között a háborúról, de természetesen a karácsonyról is.
Orbán Viktor: Becsüljük meg a sikereinket!
A kormányfő karácsony első napján egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Azt a részletet mutatta meg, ahol a magyar családoknak üzent karácsony alkalmából.
Becsüljük meg a sikereinket!
- üzente Orbán Viktor.
