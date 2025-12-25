Karácsony első napján üzent Orbán Viktor: Becsüljük meg a sikereinket! - Videó

Mint az ismert, még az ünnepek előtt interjút adott Orbán Viktor a TV2-nek. A miniszterelnököt Gönczi Gábor kérdezte, többek között a háborúról, de természetesen a karácsonyról is.

Orbán Viktor Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktor: Becsüljük meg a sikereinket!

A kormányfő karácsony első napján egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Azt a részletet mutatta meg, ahol a magyar családoknak üzent karácsony alkalmából.

- üzente Orbán Viktor.