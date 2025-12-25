RETRO RÁDIÓ

Karácsony első napján üzent Orbán Viktor: Becsüljük meg a sikereinket! - Videó

A magyarokhoz szólt a miniszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.25. 11:17
üzenet karácsony Orbán Viktor

Mint az ismert, még az ünnepek előtt interjút adott Orbán Viktor a TV2-nek. A miniszterelnököt Gönczi Gábor kérdezte, többek között a háborúról, de természetesen a karácsonyról is.

ORBÁN Viktor; RADEV, Rumen
Orbán Viktor Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktor: Becsüljük meg a sikereinket!

A kormányfő karácsony első napján egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Azt a részletet mutatta meg, ahol a magyar családoknak üzent karácsony alkalmából.

Becsüljük meg a sikereinket!

- üzente Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu