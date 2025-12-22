Orbán Viktor: 400 milliárd forintba került volna az ukránoknak adandó hitel - Videó

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn 18:45-től interjút adott a TV2-nek. Orbán Viktor miniszterelnök a TV2 Tények című műsorában adott interjút Gönczi Gábor műsorvezetőnek. A beszélgetés középpontjában az ukrajnai háború állt, valamint az is szóba került, hogyan maradhat Magyarország kívül a konfliktuson.

Orbán Viktor / Fotó: mw /

A háborúellenes gyűlések lehetőséget adnak arra, hogy elmagyarázzam, miként zajlik zárt ajtók mögött a készülődés az európai háborúra

– mondta el a TV2 Tények műsorában Orbán Viktor miniszterelnök.

Kiemelte, a hétvégén haditanácsot tartottak az európai vezetők, a felszólalások fókuszában pedig egyértelműen Oroszország legyőzése állt.

A kormányfő elmondta, Donald Trump januári beitatása óta pontosan azt teszi, amit előzőleg megígért, így pedig egy ellentét jött létre az európai és amerikai politika között.

„Korábban elgondolhatatlan volt, hogy a NATO-n belül előforduljon, hogy az Egyesült Államok valamire azt mondja, hogy nem, ennek ellenére pedig az európai államok ezt végrehajtják”

– mondta el a miniszterelnök.

Most háborúmentes karácsonyunk lesz

Orbán Viktor hangsúlyozta: a háborúhoz olyan közel vagyunk, amit a magyar közvélemény nem tud elképzelni, a háborúellenes gyűlések abban segítenek, hogy ez megtapasztalható legyen. Volt egy német haditerv, miszerint a nyugat-európai devizatartalékokat el kell venni az oroszoktól, ezzel az oroszok nyílt ellenségeivé váltunk volna, ezt el kellett hárítani. A magyar kormányfő ehhez hozzátette a magáét, a döntő lökést végül a belga miniszterelnök hősies kiállása jelentette, aki végül nemet mondott a németeknek.

Az olaszok és a franciák nem hagyták magára Belgiumot, így a németek nem tudták átvinni a javaslatukat

– idézte fel.

A miniszterelnök kiemelte: most háborúmentes karácsonyunk lesz, de a háborús veszély nem múlt el. Az unió másképpen akar Ukrajnának pénzt adni, két évre 90 milliárd eurót, de az uniónak nincs pénze. A bankárokhoz mentek kölcsönért, de ez a kölcsön soha nem fog visszajönni. A hitelfelvétel mögötti garanciát a szlovákok, a csehek és a magyarok nem vállalták, az adófizetők pénzét nem akarják betenni egy kétes kölcsönmanőverbe.

Ez a magyar családoknak 400 milliárdjába került volna, ezt nem fizetjük ki, ami tény

– szögezte le Orbán Viktor.