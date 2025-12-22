Orbán Viktor: 400 milliárd forintba került volna az ukránoknak adandó hitel - Videó
A miniszterelnök a TV2-nek adott interjút.
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn 18:45-től interjút adott a TV2-nek. Orbán Viktor miniszterelnök a TV2 Tények című műsorában adott interjút Gönczi Gábor műsorvezetőnek. A beszélgetés középpontjában az ukrajnai háború állt, valamint az is szóba került, hogyan maradhat Magyarország kívül a konfliktuson.
A háborúellenes gyűlések lehetőséget adnak arra, hogy elmagyarázzam, miként zajlik zárt ajtók mögött a készülődés az európai háborúra
– mondta el a TV2 Tények műsorában Orbán Viktor miniszterelnök.
Kiemelte, a hétvégén haditanácsot tartottak az európai vezetők, a felszólalások fókuszában pedig egyértelműen Oroszország legyőzése állt.
A kormányfő elmondta, Donald Trump januári beitatása óta pontosan azt teszi, amit előzőleg megígért, így pedig egy ellentét jött létre az európai és amerikai politika között.
„Korábban elgondolhatatlan volt, hogy a NATO-n belül előforduljon, hogy az Egyesült Államok valamire azt mondja, hogy nem, ennek ellenére pedig az európai államok ezt végrehajtják”
– mondta el a miniszterelnök.
Most háborúmentes karácsonyunk lesz
Orbán Viktor hangsúlyozta: a háborúhoz olyan közel vagyunk, amit a magyar közvélemény nem tud elképzelni, a háborúellenes gyűlések abban segítenek, hogy ez megtapasztalható legyen. Volt egy német haditerv, miszerint a nyugat-európai devizatartalékokat el kell venni az oroszoktól, ezzel az oroszok nyílt ellenségeivé váltunk volna, ezt el kellett hárítani. A magyar kormányfő ehhez hozzátette a magáét, a döntő lökést végül a belga miniszterelnök hősies kiállása jelentette, aki végül nemet mondott a németeknek.
Az olaszok és a franciák nem hagyták magára Belgiumot, így a németek nem tudták átvinni a javaslatukat
– idézte fel.
A miniszterelnök kiemelte: most háborúmentes karácsonyunk lesz, de a háborús veszély nem múlt el. Az unió másképpen akar Ukrajnának pénzt adni, két évre 90 milliárd eurót, de az uniónak nincs pénze. A bankárokhoz mentek kölcsönért, de ez a kölcsön soha nem fog visszajönni. A hitelfelvétel mögötti garanciát a szlovákok, a csehek és a magyarok nem vállalták, az adófizetők pénzét nem akarják betenni egy kétes kölcsönmanőverbe.
Ez a magyar családoknak 400 milliárdjába került volna, ezt nem fizetjük ki, ami tény
– szögezte le Orbán Viktor.
Aki időt nyer, életet nyer
Összességében magáncégeken keresztül nekünk több vagyunk van Oroszországban, mint ami vagyont mi lefoglalnánk Európában - jelentette ki a miniszterelnök.
Hozzátette, különböző nagyvállalatokon keresztül Magyarországnak is komoly vagyona van Oroszországban.
„Aki időt nyer, életet nyer” – jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette, abban reménykedik, hogy az orosz-amerikai tárgyalások az európai politikai elit kampányolása ellenére is sikerrel zárul. A kormányfő szerint a nyugati közvélemények esetében a háborúellenesek már többségbe kerültek a háborúellenes hangok. A növekvő költségek eddig egyértelműen háborúellenessé teszik a közvéleményeket.
Orbán Viktor elmondta, Magyarország mindkét világháborúnak hatalmas vesztese volt, éppen ezért
magyar fejjel a háború a legrettenetesebb dolog, ami előjöhet.
„Tudjuk, hogyan emészti fel egy nemzet jövőjét, és évtizedek munkáját egy háború. Ez nyugaton nincs meg” – jelentette ki a kormányfő.
A miniszterelnök elmondta, miközben senki se akar háborút, addig egy olyan tolóerő jön létre különböző csoportoknak és érdekköröknek köszönhetően, amelynek eredményeként a politikusok beletántorognak a konfliktusba.
A bankárok tolják a politikusokat a háborúba
Orbán Viktor rámutatott: a bankárok tolják bele a politikusokat a háborúba, pontosan ez történt az első világháborúban is, amire mi magyarok jól emlékszünk. A következő 3-4 hónapban élesebben rajzolódik ki a magyar és az európai politika közötti választóvonal a béke- és a háborúpártiak között. A németek háborúpártiak, az Európai Néppárt háborús párt, hozzájuk tartozik a Tisza, így az is háborús párt, a Fidesz–KDNP pedig a békepárt. A többségben lévő háborús párt bejelentette, hogy 2030-ig készen kell állni arra, hogy Oroszországgal háborút vívjanak, ezért most a választáson az a kérdés, hogy béke vagy háborúpárti erők fognak nyerni Magyarországon.
Nem fogjuk hagyni, hogy beletoljanak minket a háborúba
– tette egyértelművé a kormányfő.
Szerinte egy háborúban mindent elvisz a víz, muszáj lehorgonyoznunk a béke mellett, de jobb az esélyünk, mint az első és a második világháborúban. – Nekünk és nekem sikerülni fog a kimaradás a háborúból – jelentette ki.
Adóforradalom volt itthon
Orbán Viktor a hazai adóforradalomról elmondta, hogy rengeteget kellett kotlania rajta, már fél évvel korábban el akarták indítani az erre irányuló intézkedéseket. A brüsszeli szankciók blokkolják az európai és benne a magyar gazdaságot, így fél év után jutottak oda, hogy elindítják a fix kamatozású otthonteremtési és a vállalkozóknak szóló hitelprogramot, a 14. havi nyugdíjat, a két- és háromgyerekes édesanyák élethosszig tartó adómentességet kaptak, utóbbi példátlan a világon.
Az év végére minden program megindult, csak mi teszünk ilyet egy háborúra készülődő korszakban
– világított rá a miniszterelnök.
A Tisza Párt programjával kapcsolatban a miniszterelnök elmondta,
a Tisza Párt programja, Brüsszel programja. Magyarországnak azonban nem szabad a brüsszeli útra lépni, nekünk a magyar úton kell maradni.
A rezsicsökkentéssel kapcsolatban a kormányfő elmondta, meg kellett állapodni mind az orosz, az amerikai és a török féllel, annak érdekében, hogy a rezsicsökkentést fenn lehessen tartani.
A következő évekre akkor tudjuk garantálni az unió legolcsóbb rezsiárait, ha ez a kormány marad,
– jelentett ki a kormányfő.
Az uniós tervekkel, amelyek a rezsicsökkentés megszüntetésével kapcsolatosak, Orbán Viktor elmondta, egy ilyen brutális megszorítás megölné, elszegényítené a magyar családokat.
Orbán Viktor úgy vélekedett: annak a megvalósítása már több mint felerészben megtörtént, hogy nagyok és gazdagok legyünk. – Azt akarjuk, hogy Magyarország nagy legyen és legyen oka a megbecsülésre és dicsőségre, legyenek nagy gazdasági sikereink. Ehhez új adórendszert kellett bevezetni és a családokat támogatni. Fogunk még építeni sok száz kilométer autóutat és autópályát, megkezdődnek a nagy vasútépítési munkálatok, az otthonteremtés is tovább fog folytatódni. Meg akarjuk nyerni a 21. századot – jelentette ki.
A narancs illata
A miniszterelnök a karácsonyi készülődéssel és az ünnepekkel kapcsolatban elárulta, a legemlékezetesebb dolog számára a karácsonyból a narancs illata, amelyet gyermekkorából hozott magával, illetve az, hogy szentestére a teljes család összegyűlik.
Nekünk öt gyerekünk van, akik már mind elmentek. Két alkalom van az évben, amikor visszajönnek, és együtt van a család, az egyik a karácsony, a másik a húsvét” – mondta el Orbán Viktor.
A miniszterelnök karácsonyra azt üzente a magyaroknak,
azt erősítsék magukban, hogy vannak dolgok amiket a saját életükben elértek, és ezek olyan sikerek, amiket meg kell becsülni.
