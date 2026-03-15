Válságértekezlet Liverpoolban: Szoboszlai Dominik nem finomkodott

Hatalmas csalódásként jellemezte Szoboszlai Dominik a vasárnapi Liverpool-Tottenham Premier League-mérkőzést. Mint ismert, a 25 éves magyar focista hiába szerezte meg a vezetést csapatának egy szépségdíjas szabadrúgásgóllal, a vendégek a 90. percben egyenlíteni tudtak.

Szoboszlai Dominik kijelentette, le fognak ülni beszélgetni a Liverpool-Tottenham bajnoki után

Fotó: Liverpool FC / Getty Images

Liverpool-Tottenham: Szoboszlai Dominik nem kertelt

Ez egy hatalmas csalódás. Nem tudom, mi történt. Az utolsó pillanatban, megint, nem is tudom, hányadszor már ebben a szezonban

- kezdte a lefújás után a Sky Sportsnak Szoboszlai.

Fel kell ébrednünk, mert ha így folytatjuk, akkor be kell érnünk a Konferencialigával... Nem tudom, miért történik ez, őszintén

- tette hozzá a 25 éves magyar focista, aki ebben a válságos helyzetben szükségét látja egy értekezletnek.

Le fogunk ülni együtt, ez a legnehezebb időszakunk, de össze kell tartanunk.

Szoboszlai Dominik nem hallotta, hogy a szurkolók kifütyülték volna őket az Anfielden, de beismerte: nem úgy teljesítenek, ahogy kellene. A magyar válogatott focista arra kérte a Liverpool-drukkereket, hogy szurkoljanak nekik ebben a nehéz időszakban is.

Még van időnk megmutatni, hogy mennyire akarjuk, össze kell tartanunk és harcolnunk kell a klubért

- adta ki az utasítást Szoboszlai.

Arne Slot vezetőedző a lefújás után úgy fogalmazott, két pontot veszítettek, pedig sokkal nagyobb helyzeteik is voltak, mint Szoboszlai Dominik szabadrúgása. Ha viszont a 25 éves magyar játékos áll oda a labda mögé ilyen helyzetből, az egyenlő a gólszerzési lehetőséggel.