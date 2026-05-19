Máris külföldre vinnék a Győr bajnok edzőjét, de van egy kis gond

Óriásit emelkedett Borbély Balázs ázsiója azzal, hogy az általa vezetett ETO FC megnyerte a magyar futballbajnokságot, és nem kizárt, hogy a Slovan Bratislava csap le rá. Szlovákia futball-válogatottjának új szövetségi kapitánya ugyanis a pozsonyiak eddigi mestere, Vladimír Weiss lett, akinek most az utódát keresik. A Borbéllyal kapcsolatos, itthon keringő pletykákat az FTC egykori, szlovák földön élő magyar légiósa, Pinte Attila is megerősítette.

Borbély kapcsán mindössze annyi lehet a gond, hogy az ETO FC és a Dunaszerdahely tulajdonosa, Világi Oszkár aligha mond le a szolgálatairól, mivel a BL-ben rangos feladatok várnak a Győrre. Ugyanakkor arról is szó van, hogy a Puskás Akadémia mestere, Hornyák Zsolt költözhet Pozsonyba, elvégre 2020 januárja óta Felcsúton eredményes idényeket töltött el. Rutinját, szakmai felkészültségét Szlovákiában is nagyra tartják

– jelentette ki Pinte a Metropolnak.