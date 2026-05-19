Máris külföldre vinnék a Győr bajnok edzőjét, de van egy kis gond

A magyar edző lehet a szlovák labdarúgó-bajnok trénere? A győri mestert, Borbély Balázst a Slovan Bratislava keresi.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.05.19. 18:00
Borbély Balázs Hornyák Zsolt ETO FC Slovan Bratislava labdarúgás

Óriásit emelkedett Borbély Balázs ázsiója azzal, hogy az általa vezetett ETO FC megnyerte a magyar futballbajnokságot, és nem kizárt, hogy a Slovan Bratislava csap le rá. Szlovákia futball-válogatottjának új szövetségi kapitánya ugyanis a pozsonyiak eddigi mestere, Vladimír Weiss lett, akinek most az utódát keresik. A Borbéllyal kapcsolatos, itthon keringő pletykákat az FTC egykori, szlovák földön élő magyar légiósa, Pinte Attila is megerősítette.

A győri mester Borbély Balázs
A győri mestert, Borbély Balázst a Slovan Bratislava keresi
Fotó: Dömötör Csaba

A Slovan Bratislava Borbély Balázs iránt érdeklődik

Borbély kapcsán mindössze annyi lehet a gond, hogy az ETO FC és a Dunaszerdahely tulajdonosa, Világi Oszkár aligha mond le a szolgálatairól, mivel a BL-ben rangos feladatok várnak a Győrre. Ugyanakkor arról is szó van, hogy a Puskás Akadémia mestere, Hornyák Zsolt költözhet Pozsonyba, elvégre 2020 januárja óta Felcsúton eredményes idényeket töltött el. Rutinját, szakmai felkészültségét Szlovákiában is nagyra tartják

– jelentette ki Pinte a Metropolnak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
