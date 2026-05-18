Egyre nagyobb a veszély, lecsap a Fradi a bajnok Győr edzőjére?

Egyre nagyobb a veszélye annak, hogy az ETO FC meg tudja-e tartani a vezetőedzőjét, Borbély Balázst? Az M4 Sport kommentátora, Hajdú B. István ugyanis már tavaly augusztusban erről a rizikóról beszélt, azóta pedig a 46 éves szakember bajnoki címet nyert a győriekkel.

A Győr számára Borbély Balázs szempontjából szerintem a legnagyobb veszély, hogyha ez így megy tovább, meg tudja-e tartani ezt az edzőt vagy sem

– fogalmazott még tavaly augusztusban Hajdú B. István. A sportkommentátor már akkor azt mondta: el tudja képzelni, hogy Borbély Balázs iránt akár külföldről, akár belföldről érdeklődnek majd.

Borbély Balázs Fradi-edző lesz?

Egy Bajnokok Ligájában valaha játszó, válogatott játékos, aki ugye a Fradi utánpótlásában is dolgozott. Nem tartom kizártnak, hogy Borbély Balázs valamikor, most szerencsére nincs szó arról, hogy edzőt váltana a Ferencváros, de én meg lennék lepve, ha a következő tíz év egyikében sem ülne a Fradi kispadján

– mondta Hajdú B.

A Fradinál egyébként azóta sincs edzőkérdés – hiába lett hét év után először "csak" ezüstérmes a csapat. Robbie Keane az utolsó mérkőzés után úgy fogalmazott a jövőjéről:

A spekulációkkal én is tisztában vagyok, de ezeket mindig ignoráltam. Nagyon jól érzem magam itt, mert ez egy kiváló klub kiváló elnökkel és kiváló emberekkel a háttérben, akiket a nagyközönség nem is ismer. Pár hét szünet után még eltökéltebben térek vissza.

Ez viszont még nem jelenti azt, hogy Hajdú B. Istvánnak nem lesz igaza, a következő években ugyanis még megtörténhet, hogy egyszer Borbély Balázs ül majd le a Fradi kispadjára.