„Szorongott és könnyezett” - Meghalt a rutinműtét közben a nő, családja bosszút kiált

Egy iowai nő két héttel azután halt meg, hogy rutinműtéten esett át, családja pedig most beperelte a kórházat és az érintett orvosi csapatot.

Rutinműtét szövődményeibe halt bele a nő.

Az iowai, Wayne megyei Laura Belt 2024. április 30-án esett át a sérvműtéten, körülbelül egy hónappal azután, hogy konzultált egy orvossal, aki a panasz szerint „nagy, kiújuló, bal oldali sérv helyreállítására” szorult. A Laura hagyatékának gondnoka, Paul Belt által benyújtott kereset szerint 2024. május 15-én halt meg „bélperforáció és szepszis” következtében.

A Belt család a Decatur Megyei Kórházat, a műtétet végző Dr. Edwin Wehlinget, valamint Brandi Oesch és Tammy Roberts ápolónőket perelte a PEOPLE magazin által megszerzett, jogellenes halálesettel és orvosi műhibával kapcsolatos kereset szerint. Laurát a műtét után egy héttel, 2024. május 7-én kiengedték a kórházból, azonban a műtéti sebből „jelentős mennyiségű váladék” távozott, amely átáztatta a kötést – állította családja a keresetükben.

A panasz szerint Laura „nagyon kényelmetlenül” érezte magát, „nagyon szorongott és könnyezett”, hozzátéve, hogy a két héttel korábbi műtétje óta nem volt széklete. A panasz szerint otthon nem volt ápolószemélyzet, aki gondoskodott volna róla. Ehelyett Bactrim injekciót és szájon át szedhető antibiotikumot írtak fel neki.

A panasz szerint két nappal a hazabocsátása után Laura üzenetet küldött Robertsnek, amelyben azt írta, hogy a vágást „nyálkás, barna folyadék borítja”. Roberts állítólag válaszul azt tanácsolta Laurának, hogy tartsa tisztán a területet, mossa le szappannal és vízzel, és forduljon Oeschhez, ha rosszabbodik az állapota. Hozzátette, hogy Oesch szerint a vágás „egy hónapig váladékozni fog”.

Másnap, 2024. május 10-én Laura FaceTime-on kereste meg Oescht, aki látta, hogy barna folyadék szivárog a sebéből, és barna folyadékot látott a fürdőszoba padlóján is. A kereset azt állítja, hogy Oesch nem sürgette Laurát, hogy forduljon orvoshoz.

2024. május 11-én Laurát a mentősök a Wayne Megyei Kórház sürgősségi osztályára szállították, ahol kiderült, hogy „hipoxiás és szeptikus sokkos állapotban van a sérvműtét okozta fertőzés következtében”. Kicsit több mint egy órával később helikopterrel szállították a Des Moines-i MercyOne Orvosi Központba. A kereset szerint a Wayne Megyei Kórház megpróbálta felhívni Dr. Wehlinget, de nem volt ügyeletes, és nem volt szolgálatban sebészeti személyzet.