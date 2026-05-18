Kuvaittól Japánig – Így nyaralt régen a magyar elit a világ legegzotikusabb helyein!

A retró képek különleges időutazásra hívnak: amikor a külföldi utazás még ritka kiváltság volt, és minden kiruccanás egy életre szóló élménynek számított. A Fortepan archívum felvételein keresztül a retró korszak legizgalmasabb úticéljai idéződnek meg Kuvaittól Japánig, Londonon és Moszkván át a Kanári-szigetekig elkalauzol minket!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.18. 07:30
A mai, fapados járatokkal és last minute foglalásokkal teli utazási világban nehéz elképzelni, milyen különleges esemény volt egy külföldi nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. A retró képeken azonban pontosan ezt az időszakot idézik meg: amikor az utazás még ritka kiváltság volt, a helyszínek pedig sokszor egzotikusnak hatottak még akkor is, ha ma már könnyedén elérhetők.

Retró élmény: a felvétel a Kanári-szigeteken, a Maspalomas sivatagban készült, 1973-ban, Felkai Anikó manöken látható rajta. Fotó: Fortepan / Schiffer Pál.

Retró utazások: London, Moszkva, Kuvait – magyarok a világ minden sarkában!

Az 1950-es és 1960-as években egy adriai nyaralás is életre szóló élményt jelentett. Olaszország, az Adriai-tenger partja 1964-ben magyar házaspárok számára a gondtalan pihenés és a felfedezés helyszíne volt. A korabeli felvételek egyszerre dokumentálják a nyaralás egyszerűségét és azt az örömöt, amit a tenger látványa jelentett.

A Balatonon és a szocialista üdülőkön túl a magyar utazók számára Románia, például Mamaia üdülőhelye is népszerű célpont volt. 1955-ben a Konstancához tartozó partszakasz modern, mégis elérhető nyaralási élményt kínált, a Május 1. üdülőből készült kép pedig a korszak tipikus üdülőkultúráját idézik.

A hatvanas évek végére és a hetvenes évekre azonban már egyre messzebbre is eljutottak magyar utazók és főleg a szép magyar divatmodellek. Ezek az utak nemcsak nyaralások voltak, hanem egyfajta kulturális kirakatként is szolgáltak. A divatfotók és utazási sorozatok a korszak modern, nyitottabb világképét mutatták.

1973-ban Schiffer Pál fotói különleges „utazási naplót” rajzolnak ki. Londonban a Westminster-híd és a Parlament előtti jelenetek, valamint a Parliament Square forgataga már egy klasszikus nagyvárosi világot mutatott be. Ugyanebben az évben Moszkvában az Osztankinói tévétorony előtt készült divatfotók a keleti blokk modernizációját hangsúlyozták.

A Közel-Kelet is megjelent a magyar utazási térképen: Kuvait városában a Seif tér és az emír palotája előtt készült felvételek egzotikus, mégis letisztult hátteret adtak a divatfotóknak. Ezek a képek már nem csupán nyaralási emlékek, hanem tudatosan szerkesztett vizuális történetek voltak.

A hetvenes évek egyik leglátványosabb úti célja a Kanári-szigetek lett. Las Palmas utcái és a Maspalomas sivatag aranyhomokos dűnéi a modern turizmus szimbólumaivá váltak. A modellek – köztük Zám Edit és Felkai Anikó – jelenléte egyszerre emelte divatfotóvá és utazási riporttá ezeket a felvételeket.

Mindezek mellett a japán kikötők, például Jokohama, szintén feltűnnek a Fortepan gyűjteményében. 1964-ben egy hajókirándulás során készült képek már egy távoli, akkor még szinte elérhetetlen világról mesélnek, ahol minden pillanat különleges dokumentumnak számított.

A retró képek így nemcsak helyszíneket mutatnak be, hanem egy korszak gondolkodását is: az utazás lassabb, ritkább, de talán éppen ezért sokkal ünnepibb élmény volt. A Fortepan archívuma pedig ma lehetőséget ad arra, hogy újra átéljük ezt a lassabb, de izgalmasabb világot.

Retró képgaléria – Így utaztunk régen!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
