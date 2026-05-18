Kuvaittól Japánig – Így nyaralt régen a magyar elit a világ legegzotikusabb helyein!

A mai, fapados járatokkal és last minute foglalásokkal teli utazási világban nehéz elképzelni, milyen különleges esemény volt egy külföldi nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. A retró képeken azonban pontosan ezt az időszakot idézik meg: amikor az utazás még ritka kiváltság volt, a helyszínek pedig sokszor egzotikusnak hatottak még akkor is, ha ma már könnyedén elérhetők.

Retró élmény: a felvétel a Kanári-szigeteken, a Maspalomas sivatagban készült, 1973-ban, Felkai Anikó manöken látható rajta. Fotó: Fortepan / Schiffer Pál.

Retró utazások: London, Moszkva, Kuvait – magyarok a világ minden sarkában!

Az 1950-es és 1960-as években egy adriai nyaralás is életre szóló élményt jelentett. Olaszország, az Adriai-tenger partja 1964-ben magyar házaspárok számára a gondtalan pihenés és a felfedezés helyszíne volt. A korabeli felvételek egyszerre dokumentálják a nyaralás egyszerűségét és azt az örömöt, amit a tenger látványa jelentett.

A Balatonon és a szocialista üdülőkön túl a magyar utazók számára Románia, például Mamaia üdülőhelye is népszerű célpont volt. 1955-ben a Konstancához tartozó partszakasz modern, mégis elérhető nyaralási élményt kínált, a Május 1. üdülőből készült kép pedig a korszak tipikus üdülőkultúráját idézik.

A hatvanas évek végére és a hetvenes évekre azonban már egyre messzebbre is eljutottak magyar utazók és főleg a szép magyar divatmodellek. Ezek az utak nemcsak nyaralások voltak, hanem egyfajta kulturális kirakatként is szolgáltak. A divatfotók és utazási sorozatok a korszak modern, nyitottabb világképét mutatták.

1973-ban Schiffer Pál fotói különleges „utazási naplót” rajzolnak ki. Londonban a Westminster-híd és a Parlament előtti jelenetek, valamint a Parliament Square forgataga már egy klasszikus nagyvárosi világot mutatott be. Ugyanebben az évben Moszkvában az Osztankinói tévétorony előtt készült divatfotók a keleti blokk modernizációját hangsúlyozták.

A Közel-Kelet is megjelent a magyar utazási térképen: Kuvait városában a Seif tér és az emír palotája előtt készült felvételek egzotikus, mégis letisztult hátteret adtak a divatfotóknak. Ezek a képek már nem csupán nyaralási emlékek, hanem tudatosan szerkesztett vizuális történetek voltak.