Egy gombóc fagylalt ötven fillérért! Így fagyiztunk régen – galéria

Csoki, puncs, vanília...., vékony tölcsér és olvadó gombóc, ami mindössze 50 fillérbe került. A fagylalt édes íze a gyermekkort idézi. A mai értelemben vett fagylalt az 1600-as években jelent meg Párizsban, az első magyar fagylaltreceptet az 1753-as erdélyi szakácskönyv őrzi.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.06. 09:00
„Itt van, megjött Bagaméri, ki a fagylaltját maga méri” – van, aki ezt nem ismeri? Ez a mondat generációknak idézi fel a nyarat, a gyerekkort és az olvadó fagylalt ízét. 

Bánhidi László és Alfonzó, az elátkozott fagylaltárus, a Keménykalap és krumpliorr című film szereplői.
Bagaméri, a fagylaltárus személye valóban létezett. Csukás István gyerekkorában árult fagylaltot Kisújszálláson. Forrás: Ráday Mihály / Fortepan

Bagaméri neve a Keménykalap és krumpliorr óta összeforrt a régi magyar fagyizás emlékével, de alakja nem csupán irodalmi és filmes figura. Bagaméri valós személy volt: Bagaméri Mihály fagylaltárus emléke él tovább Csukás István történetében. A kapcsolat ma is látható: Kisújszálláson, Csukás István szülőhelyén szobor őrzi Bagaméri alakját. A figura így egyszerre gyerekirodalmi emlék, filmes legenda és nagyon is valóságos darabja annak a világnak, amelyben a fagylalt még nem látványdesszert volt, hanem egy nagyszerű nyári élmény. „Akkoriban egy gombóc is nagy dolog volt. Sorban álltunk, számoltuk az aprót, és mire megkaptuk, már csöpögött is a kezünkre” –  tűpontos megfogalmazás a mesterséges intelligenciától a fagyizásról.

A fenti filmrészlet pedig azt szemlélteti, hogy a szocializmus idején hogyan próbálták statisztikai adatokkal mérni az élvezetet. A régi fagyizásnak megvolt a maga rendje: citrom, vanília, puncs, csokoládé; vékony tölcsér, fémpult, nyári meleg, várakozás. A képek nemcsak fagylaltot mutatnak, hanem egy korszakot is, amikor egyetlen tölcsérből közös emlék lett.

Egy tölcsér nosztalgia: így fagyiztunk régen

Fotók: fortepan.hu

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
