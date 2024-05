Olasz fagylaltárus okozhatja a magyar érettségizők vesztét

Beletört a bicskájuk az olasz fagyiba az érettségizőknek… vagyis egy komor hangvételű háborús novella elemzésébe, melyben egy olasz fagylaltárus is szerepel. A fiatalok annyira kiakadtak, hogy most a csapból is ez a fanyar ízű nyári finomság folyik...