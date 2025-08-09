Brutális időjárásra lehet számítani - tikkasztó hőség közeledik!

Nyaraló időre van kilátás sok napsütéssel.
A következő napok tikkasztó időjárásának sokan örülhetnek, hiszen kiváló strandidő köszönt ránk. Az elmúlt hónapok kaotikussága után, most végre stabil, többnapos nyári meleget kaphatunk.
Szombat
Csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Nem lesz eső. 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.
Vasárnap
Nyaraló időre van kilátás sok napsütéssel, minimális gomolyfelhővel. Nem várható csapadék. 31 és 40 fok közötti kánikula lesz.
Hétfő
A ragyogó napsütést kevés gomolyfelhő zavarhatja, esetleg elvétve alakul ki zápor. Az ÉK-i szél néha megélénkül. 31 és 37 fok között mozog a hőmérséklet.
Kedd
Túlnyomóan napos, száraz, meleg idő valószínű. Nem lesz eső. 35 fok körüli forróság ígérkezik – írja a Köpönyeg.
