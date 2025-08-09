Brutális időjárásra lehet számítani - tikkasztó hőség közeledik!

A következő napok tikkasztó időjárásának sokan örülhetnek, hiszen kiváló strandidő köszönt ránk. Az elmúlt hónapok kaotikussága után, most végre stabil, többnapos nyári meleget kaphatunk.

A következő napok időjárásának sokan örülhetnek, hiszen kiváló strandidő köszönt ránk Fotó: Bors

Szombat

Csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Nem lesz eső. 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Vasárnap

Nyaraló időre van kilátás sok napsütéssel, minimális gomolyfelhővel. Nem várható csapadék. 31 és 40 fok közötti kánikula lesz.

Hétfő

A ragyogó napsütést kevés gomolyfelhő zavarhatja, esetleg elvétve alakul ki zápor. Az ÉK-i szél néha megélénkül. 31 és 37 fok között mozog a hőmérséklet.

Kedd

Túlnyomóan napos, száraz, meleg idő valószínű. Nem lesz eső. 35 fok körüli forróság ígérkezik – írja a Köpönyeg.