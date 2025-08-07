RETRO RÁDIÓ

Megkongatta a vészharangot a meteogyógyász: brutális, ami most jön

Brutális kánikulával és a parlagfűszezonnal is szembe kell néznünk. Az időjárás miatt veszélyes következményekre számíthatunk.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.07. 14:15
augusztus meteogyógyász időjárás

A nyár utolsó hónapjába érkeztünk, az augusztusi időjárás brutális hőséget tartogat a számunkra. Jó hír azok számára, akik augusztusra tervezték a belföldi nyaralásukat, hogy igazi strandidőre számíthatnak, azonban az időjárás-érzékenyek megszenvedik ezt a hónapot.

időjárás
Az időjárás alakulása Fotó: Köpönyeg

Bekeményít az időjárás 

Meteogyógyász figyelmeztet a közelgő kánikula miatt.

„Erős hőhullám érkezik, a hétvégére már a 40 Celsius-fokot is elérheti a hőmérő higanyszála. Csütörtök délutántól igen erőteljes és éppen ezért megterhelő változás indul” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Anticiklon épül ki felettünk és ebben gyors változások indulnak be. Nagyon erőteljes, gyors és tartós melegedés indul be a magasabb légrétegekben; ezt a talajon csak részben fogjuk érezni, ugyanakkor a hatásai erősen megjelennek. A következő napokban már a talajszinten is jelentkeznek érezhető következményei


Keringési problémák jönnek 

A melegedő időjárás miatt komoly keringési panaszokra számíthatnak az időjárás-érzékeny emberek.

Nő a sztrók, infarktus veszélye, egyre több lesz a szívelégtelenség, a légzési nehézség és ez még nagyon sok ember esetében találkozik a beinduló parlagfű szezonnal, ami nagyon veszélyes és a legtöbb emberre komolyan ható következmény; a légzési problémák további erősödését hozhatja magával

– mondta a meteogyógyász hozzátéve: megint számítani kell a hőegyensúly problémák megjelenésére, valamint erősödnek a gyulladásos folyamatok is. A friss műtéten átesettek több problémára számíthatnak, az ízületesek is megérzik a gyulladásos folyamatok erősödését. A fejfájósok és migrénesek számára is egyre több panaszt okozhat.


Fáradékonyabbak leszünk 

Az kánikula a teljesítőképességre is rányomhatja a bélyegét.

Sokkal fáradékonyabbak,  figyelmetlenebbek vagyunk. Romlik a munkavégző képességünk. Fokozódnak a baleseti veszélyek. Mindenkinek sokkal jobban oda kell figyelnie magára és az időjárás-érzékenyek különösen legyenek tisztába azzal, hogy mi vár ránk

– mondta a meteogyógyász. 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu