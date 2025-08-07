Megkongatta a vészharangot a meteogyógyász: brutális, ami most jön

Brutális kánikulával és a parlagfűszezonnal is szembe kell néznünk. Az időjárás miatt veszélyes következményekre számíthatunk.
A nyár utolsó hónapjába érkeztünk, az augusztusi időjárás brutális hőséget tartogat a számunkra. Jó hír azok számára, akik augusztusra tervezték a belföldi nyaralásukat, hogy igazi strandidőre számíthatnak, azonban az időjárás-érzékenyek megszenvedik ezt a hónapot.
Meteogyógyász figyelmeztet a közelgő kánikula miatt.
„Erős hőhullám érkezik, a hétvégére már a 40 Celsius-fokot is elérheti a hőmérő higanyszála. Csütörtök délutántól igen erőteljes és éppen ezért megterhelő változás indul” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.
Anticiklon épül ki felettünk és ebben gyors változások indulnak be. Nagyon erőteljes, gyors és tartós melegedés indul be a magasabb légrétegekben; ezt a talajon csak részben fogjuk érezni, ugyanakkor a hatásai erősen megjelennek. A következő napokban már a talajszinten is jelentkeznek érezhető következményei
A melegedő időjárás miatt komoly keringési panaszokra számíthatnak az időjárás-érzékeny emberek.
Nő a sztrók, infarktus veszélye, egyre több lesz a szívelégtelenség, a légzési nehézség és ez még nagyon sok ember esetében találkozik a beinduló parlagfű szezonnal, ami nagyon veszélyes és a legtöbb emberre komolyan ható következmény; a légzési problémák további erősödését hozhatja magával
– mondta a meteogyógyász hozzátéve: megint számítani kell a hőegyensúly problémák megjelenésére, valamint erősödnek a gyulladásos folyamatok is. A friss műtéten átesettek több problémára számíthatnak, az ízületesek is megérzik a gyulladásos folyamatok erősödését. A fejfájósok és migrénesek számára is egyre több panaszt okozhat.
Az kánikula a teljesítőképességre is rányomhatja a bélyegét.
Sokkal fáradékonyabbak, figyelmetlenebbek vagyunk. Romlik a munkavégző képességünk. Fokozódnak a baleseti veszélyek. Mindenkinek sokkal jobban oda kell figyelnie magára és az időjárás-érzékenyek különösen legyenek tisztába azzal, hogy mi vár ránk
– mondta a meteogyógyász.
