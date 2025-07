Időjárás: elértük a mélypontot, ez a nap nagyon nehéz lesz!

Az enyhébb panaszok lehetőséget adnak arra, hogy kicsit felfrissüljünk. Most kissé a szokásos értékek alatt alakulnak - főleg a hajlani- hőmérsékletek. Pozitív hatása, hogy emiatt jobban tudunk aludni, le tudjuk hűteni a lakást, fel tudunk készülni az újabb melegedési folyamatra. Alkalmas arra is, hogy azokat a dolgokat, amiket elhalasztottunk, meg kell oldanunk, azokat most bátrabban bevállaljuk