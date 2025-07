Csirke vagy marha? A tudósok szerint ez a jobb a testednek!

Egy vitatott új kutatás szerint a sovány marhahús kevésbé árthat a bélflórádnak, mint a csirkehús. Bár a vörös és feldolgozott húsokat régóta összefüggésbe hozzák a vastagbélrák és szívbetegségek kockázatával, a baromfi eddig biztonságosabbnak számított – de talán nem minden esetben.

Fotó: unsplash (illusztráció)

Spanyol kutatók 16 egészséges fiatal felnőtt (18–22 év körüli) bélbaktériumait vizsgálták. Négy-hat hétig heti háromszor csirkehúst, ugyanezt követte egy marhahús-os periódus is. A résztvevők normál étrendet követtek ezen felül. A székletminták alapján kiderült: mindkét étrend megváltoztatta a bélflórát, de a csirkehús jelentősebb a mikrobiom ritkaságának és sokszínűségének csökkenéséhez vezetett. A bélflóra – azaz a bélben élő "jó" baktériumközösség – nem csak az emésztésben játszik szerepet, de az immunvédelemben és az aggyal való kommunikációban is fontos. - számol be a Daily Mail.

A csirke étrend után megemelkedett a rontó baktériumok szintje, amelyek kapcsolatba hozhatók különböző betegségekkel – köztük a vastagbélrákkal. Ezzel szemben a marhahúsos étrend megnövelte a Blautia baktériumok számát, amelyek támogatják a bél nyálkahártyáját, védenek a gyulladástól és betegségektől. A marhahús-változat Pirenaica marhát tartalmazott, amely gazdag káliumban, cinkben és B-vitaminban.

Mindkét étrendnél ugyanazokat az elkészítési módokat alkalmazták: grillezés, sütés, párolás. Két diéta között 5 hetes „mosóidőt” tartottak, amikor a résztvevők visszatértek a normál étrendhez. A mintavételezést a diéta elején és végén végezték el.

A csirkehúsos étrend ronthatta a szervezet glükózkezelését – azaz hosszabb ideig magasabb vércukorszintet eredményezhet. Emellett csökkent az aminosav-termelés, pedig ezek az immunrendszer és a bél egészségéhez létfontosságú építőelemek. Ezzel szemben a marhadiéta pozitívabb hatásokat mutatott – hangzik a tanulmány következtetése a Molecular Nutrition and Food Research szaklapban.

A szerzők elismerték, hogy: Az étrendet önbevallás alapján követték, így előfordulhat, hogy néhány fontos tápanyag vagy ételféleség kimaradt. A mintaszám kicsi – mindössze 16 fő – így további nagyobb vizsgálatok szükségesek. Egy másik olasz kutatás szerint, aki heti 300 g-nál (kb. négy adag) több csirkét fogyasztott, kétszeresre emelkedett a halálozás kockázata 11 különféle emésztőrendszeri daganat esetében, köztük vastagbél- és gyomorrákban.