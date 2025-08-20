Pszichopatával van dolgod? Ezekre az árulkodó jelekre figyelj!

Arra gyanakodsz, hogy egy barátod, családtagod vagy ismerősöd pszichopata lenne? Bár a mentális rendellenesség rendkívül ritka, mégis előfordulhat, hogy él valaki a közeledben, aki nem úgy gondolkodik, mint mindenki más.

A pszichopata emberek nem éreznek bűntudatot, ha ártanak másoknak – Fotó: Shutterstock

Egy pszichopata vagy antiszociális személyiségzavarral élő egyének nem éreznek szeretetet vagy szorongást, emellett nem képesek tanulni a hibáikból, nem tudnak érzelmileg fejlődni. Az ilyen emberek nehezen illeszkednek a társadalomba, lehetséges, hogy ártanak másoknak. Az antiszociális személyiségzavarnak számos jele lehet, például a környezet manipulálása, a hazudozás, mások biztonságának figyelmen kívül hagyása, törvénytelen cselekedetek elkövetése, illetve a rendkívüli egocentrikus viselkedés.

Dr. Sohom Das törvényszéki pszichiáter szerint két jel leplezheti le a pszichopatát. A jelek felfedezése azonban nehéz lehet, a személyiségzavarral élő emberek rendkívül ügyesen manipulálják a környezetüket, ezért kihívás lehet felfedezni a rossz szándékaikat.

Egy igazi pszichopata próbál kihasználni, mindent el akar venni tőled, amit csak tud. Legyen ez pénz, barátság, szex. Minden róluk szól, nagyon narcisztikusak

A kihasználás lehet lassú és óvatos folyamat is, így észre se vesszük, hogy próbálnak hasznot húzni rajtunk. A pszichopaták lehetnek elragadóak, bűbájosak, az áldozatuk sokszor észre se veszi, hogy kijátszották.

Másik esetben, ha arra gyanakszol, hogy egy ismerősöd vagy barátod rendelkezik a ritka személyiségzavarral, akkor figyeld meg a baráti körét. A pszichopatáknak gyakran nagy baráti köre van, gyakran változó tagokkal. A pszichopata sok embert tud magához vonzani, hogy kihasználja őket, utána pedig eldobhatja őket, ha már nem kellenek neki.

Ezek az emberek nem tudnak mély baráti kötelékeket létrehozni, hiszen ahhoz empátiára, nyíltságra és őszinteségre van szükség, amiket ők nem tudnak érezni – írja a Unilad.