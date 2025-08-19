"Bárcsak rám öntötte volna a kávét" - A csecsemőt megtámadó férfi elmenekült az országból

Egy pikniknek indult délután szörnyű fordulatot vett, amikor egy ismeretlen férfi a társaság legkisebb tagját vette célba. A támadás következményei máig érezhetők, miközben a gyermek sérülései miatt újabb beavatkozásokon esik át, a rendőrség kétségbeesetten kéri az elkövető kiadatását.
Egy szívtelen férfi, aki forró kávét öntött egy kilenc hónapos csecsemőre, még mindig szökésben van, és lehet, hogy soha nem kell felelnie tettéért.
A kilenc hónapos Luka szörnyű égési sérüléseket szenvedett, amikor egy idegen rátámadt egy piknik során Brisbane Hanlon Parkjában, 2024. augusztus 27-én. A támadó, aki ismeretlen volt a társaság számára, kegyetlenül kiöntötte a termosz tartalmát a védtelen kisgyermekre, majd elmenekült. A csecsemő a történtek után közel egy évvel is rendszeres műtéteken esik át a fájdalmas égési sérülések miatt.
A támadó, egy 33 éves férfi, elmenekült Ausztráliából, és feltételezhetően visszatért Kínába. Ugyanakkor a kínai törvények védelmet biztosítanak számára a kiadatással szemben. Az ausztrál hatóságok állításuk szerint mellőzve érzik magukat, és kiadatási kérelmeiket rendre elutasítják. Ennek ellenére nem adták fel, és még mindig azon dolgoznak, hogy megtalálják az elkövetőt.
Az Ausztrál Szövetségi Rendőrség volt tisztje, Dr. David Craig sürgette Kínát, hogy vegye komolyan a támadást, és újfent kiadatásra szólított fel.
A probléma az, mennyire fogja Kína komolyan venni. Kína valójában beleegyezhet abba, hogy kiadja egyik állampolgárát Ausztráliának. Ugyanakkor van egy mechanizmus, amivel megtagadhatja ezt, és most pontosan ezt teszi.
- nyilatkozta Dr. Craig.
A volt rendőr úgy véli, az igazságszolgáltatás legjobb esélye az lehet, ha a férfit Kínában vonják felelősségre a hazai törvények alapján.
Vannak összehasonlítható törvények, és Kínának képesnek kellene lennie erre.
- tette hozzá.
Dr. Craig elismerte, hogy a férfit Ausztráliában minden bizonnyal elítélnék, ha a bűncselekményt Kínában követték volna el.
Van egy elsődleges büntetőügyünk ezzel a személlyel szemben, aki egy borzalmas támadással maradandó sérülést okozott egy ausztrál állampolgárnak. A kínai kormány a hazai jog alapján felelősségre vonhatja.
Úgy véli, a véletlenszerű támadás és az igazságszolgáltatás hiánya olyan dolog, amit senki sem tud elfogadni.
A szörnyű eseményeket felidézve Luka édesanyjának barátai elmondták, hogy a nő kétségbeesetten kiáltozott a helyszínen.
Folyamatosan visszatérnek az emlékképek arról, ami történt, és bárcsak rám öntötte volna a kávét. Nem értem, hogy gondolhatja bárki is, hogy rendben van egy ártatlan kisbabának fájdalmat okozni.
- nyilatkozott korábban megpróbáltatásairól az anya.
Luka édesanyja kegyetlen és értelmetlen támadásnak minősítette az egészet, amit kisfia nem érdemelt meg. Azonban az elkövető kiadatásának hiányában csak várakozni tudnak az igazságszolgáltatásra - írta a Mirror.
