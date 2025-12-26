Míg mi az ajándékokat bontjuk, ők az életünkre vigyáznak: ők az ünnep hősei
Akkor is bakancsot húznak, amikor mi a bejglit szeleteljük. Rendőrök és mentők vallottak arról, milyen az élet az ünnepi szolgálatban; ők azok, akik értünk dolgoznak karácsonykor.
Miközben a Városligeti Műjégpályán önfeledten siklanak a gyerekek, és a legtöbb otthonban a mézeskalács illata száll, a háttérben néma hősök vigyáznak ránk. Értünk vannak az utcákon, értünk sietnek a segélyhívásokra, feláldozva a saját karácsonyukat. Ők azok, akik értünk dolgoznak karácsonykor is. Megszólaltak a rendőrök és a mentők: így fest a szolgálat a frontvonalban.
Mentők és rendőrök: Akik értünk dolgoznak karácsonykor
A főváros terei és szórakozóhelyei zsúfolásig teltek, az ünnepek alatt mindenki a szabadságát tölti. Ám, ahol sok az ember, ott a veszély is nagyobb – éppen ezért a rendőrség idén is fokozott készültséggel járőrözik az utcákon, hogy mi békében ünnepelhessünk. Értünk mondanak le a családi vacsoráról. Míg a legtöbb családban ilyenkor gyúlnak ki a fények, a rendőr protokoll nem ismer ünnepet: ők a mi biztonságunkat választják a pihenés helyett.
Nekünk a karácsony ugyanolyan nap, mint a többi. Felvesszük a szolgálatot a protokollnak megfelelően, és a címekre is ugyanúgy reagálunk
– nyilatkozta Felföldi Csenge rendőr őrmester. A rendőrségen belül is igyekeznek fenntartani az ünnepi szellemet: minden őrs állít fát, és aki 24-én éjszaka az utcán van, gyakran házi süteménnyel lepi meg társait. Barát Patrik rendőr törzsőrmester elárulta: a beosztással is sakkoznak, hogy legalább egy napot mindenki otthon tölthessen a szeretteivel, de az utcai jelenlét sosem lazulhat.
A mentők is értünk állnak készenlétben. A Budai Mentőállomáson, az ország egyik legkorszerűbb bázisán több mint százan dolgoznak értünk, az ünnepek alatt is. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője arra figyelmeztet: az ünnepi idill pillanatok alatt tragédiába fordulhat a háztartásokban.
A családfő a fát faragja a talpba és megsérül, az anyuka a konyhában szenved égési sérülést, a nagymama pedig három széken állva próbálja feltenni a csúcsdíszt
– sorolta a drámai példákat a szóvivő. Hozzátette: bár a bajtársak az állomáson is megajándékozzák egymást, a készenlét az első, hiszen bármelyik másodpercben indulniuk kell, ha valahol baj van.
A hatóságok kérése közös: a karácsony a szeretet ünnepe, de legyen az egészségé is! Legyünk körültekintőek, mert amíg mi ünneplünk, ők megállás nélkül értünk dolgoznak.
Eseménytelen szolgálatot és békés ünnepeket kívánunk nekik!
ÜNNEPI BIZTONSÁGI KISOKOS – HOGY NE A MENTŐKNEK KELLJEN HOZNI AZ AJÁNDÉKOT!
Az Országos Mentőszolgálat tapasztalatai szerint, a legtöbb karácsonyi baleset odafigyeléssel megelőzhető lenne. Fogadja meg a szakértők tanácsait:
- Vigyázat a fatalppal! – A karácsonyfa faragása közben ne kapkodjon, és soha ne maga felé húzza az éles kést vagy baltát. Egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos kézsérüléshez vezethet.
- Akrobatamutatványok helyett biztonság: – A csúcsdísz felhelyezéséhez ne instabil székeket vagy egymásra pakolt hokedliket használjon. Egy stabil létra megelőzheti a nagymama (vagy bárki más) veszélyes esését.
- Konyhai készültség: – A forró levessel teli lábasokat és tepsiket mindig tolja beljebb a pulton, hogy a gyerekek ne érhessék el és ne ránthassák magukra. Az égési sérülés az egyik legfájdalmasabb ünnepi „ajándék”.
- Mértékletesség mindenben: – Az ünnepi asztalnál ügyeljen a mértékkel való étel- és italfogyasztásra. A túlevés okozta rosszullétek és az alkoholos befolyásoltság miatti esések szintén gyakori vendégek a mentőknél.
- Készültségben vagyunk: – Ha mégis megtörténik a baj, ne essen pánikba! Hívja azonnal a 112-es segélyhívót. A mentők és a rendőrök az ünnepek alatt is 0-24 órában készenlétben állnak, hogy segítsenek.
