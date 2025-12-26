Míg mi az ajándékokat bontjuk, ők az életünkre vigyáznak: ők az ünnep hősei

Miközben a Városligeti Műjégpályán önfeledten siklanak a gyerekek, és a legtöbb otthonban a mézeskalács illata száll, a háttérben néma hősök vigyáznak ránk. Értünk vannak az utcákon, értünk sietnek a segélyhívásokra, feláldozva a saját karácsonyukat. Ők azok, akik értünk dolgoznak karácsonykor is. Megszólaltak a rendőrök és a mentők: így fest a szolgálat a frontvonalban.

Rendőrök járőröznek a Városligeti Műjégpályán. Ünnepek alatt is szolgálatban vannak. Ők azok, akik értünk dolgoznak karácsonykor is Fotó: Metropol

Mentők és rendőrök: Akik értünk dolgoznak karácsonykor

A főváros terei és szórakozóhelyei zsúfolásig teltek, az ünnepek alatt mindenki a szabadságát tölti. Ám, ahol sok az ember, ott a veszély is nagyobb – éppen ezért a rendőrség idén is fokozott készültséggel járőrözik az utcákon, hogy mi békében ünnepelhessünk. Értünk mondanak le a családi vacsoráról. Míg a legtöbb családban ilyenkor gyúlnak ki a fények, a rendőr protokoll nem ismer ünnepet: ők a mi biztonságunkat választják a pihenés helyett.

Nekünk a karácsony ugyanolyan nap, mint a többi. Felvesszük a szolgálatot a protokollnak megfelelően, és a címekre is ugyanúgy reagálunk

– nyilatkozta Felföldi Csenge rendőr őrmester. A rendőrségen belül is igyekeznek fenntartani az ünnepi szellemet: minden őrs állít fát, és aki 24-én éjszaka az utcán van, gyakran házi süteménnyel lepi meg társait. Barát Patrik rendőr törzsőrmester elárulta: a beosztással is sakkoznak, hogy legalább egy napot mindenki otthon tölthessen a szeretteivel, de az utcai jelenlét sosem lazulhat.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az új, korszerű mentőautókat mutatja be Fotó: Mertorpol

A mentők is értünk állnak készenlétben. A Budai Mentőállomáson, az ország egyik legkorszerűbb bázisán több mint százan dolgoznak értünk, az ünnepek alatt is. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője arra figyelmeztet: az ünnepi idill pillanatok alatt tragédiába fordulhat a háztartásokban.

A családfő a fát faragja a talpba és megsérül, az anyuka a konyhában szenved égési sérülést, a nagymama pedig három széken állva próbálja feltenni a csúcsdíszt

– sorolta a drámai példákat a szóvivő. Hozzátette: bár a bajtársak az állomáson is megajándékozzák egymást, a készenlét az első, hiszen bármelyik másodpercben indulniuk kell, ha valahol baj van.