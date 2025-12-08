Hősként ünneplik a 13 éves Ádámot: így mentette meg a nevelőanyja életét

„13 éves fiú küzdött anyukája életéért” – írja Facebook-bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A nevelőanyja a vacsorát készítette éppen, amikor hirtelen rosszul lett. A kisfiú azonnal a mentők segítségét kérte, felismerve a helyzet súlyosságát. A kisfiút most hősként ünneplik.

Hősként ünneplik a bátor kisfiút, aki megmentette a nevelőanyja életét (Fotó: Gé

Egy novemberi csütörtök estén egy 13 éves kisfiú kérte a mentők segítségét, miután nevelőanyja vacsorakészítés közben rosszul lett, majd összeesett. Ádám azonnal felismerte a helyzet súlyosságát és tárcsázta a segélyhívót

– írták a hivatalos közleményben.

Nagy Tamásné, tapasztalt mentésirányító bajtársnőnk rögtön két mentőegységet riasztott a helyszínre, miközben betegvizsgálatra instruálta a bátor gyermeket, aki elképesztő lélekjelenléttel, pontosan követte az utasításokat. A nő ekkorra már nem lélegzett, így bajtársnőnk segítségével Ádám megkezdte az újraélesztést és fáradtságot nem ismerve küzdött anyukája életéért

– osztották meg. Majd hozzátették, hogy elsőként egy mentőautó érkezett a helyszínre, a szakemberek átvették az újraélesztést a kisfiútól. Nem sokkal később az esetkocsi is csatlakozott az életmentéshez.

A kisfiú elképesztő lélekjelenlétének és helytállásának, valamint bajtársaink szakszerű és gyors beavatkozásának köszönhetően a nő keringése rövid időn belül visszatért, így stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők

Hősként ünneplik az iskolában a kisfiút, aki megmentette nevelőanyját

A hős, hatodik osztályos kisfiút az iskolában igazgatói és nevelőtestületi dicséretben, a mentésben résztvevő bajtársainkat pedig kiemelkedő szakmai helytállásukért regionális igazgatói dicséretben részesítették

– közölte az OMSZ.

Az Országos Mentőszolgálat az anyukának mielőbbi felépülést kíván és szívből gratulál Ádámnak, valamint a mentésben résztvevőknek.

Az Országos Mentőszolgálat a kép alá kommentben fűzte hozzá:

A képen a hős kisfiú, Simkó Ádám, az esetkocsi egysége, Balázs Richárd mentőtiszt, Molnár László mentőápoló, Domonkos Ádám gépkocsivezető, valamint a mentőgépkocsi bajtársai, Szűcs Máté mentőápoló és Horváth Róbert mentőtechnikus, továbbá Nagy Tamásné mentésirányító láthatók