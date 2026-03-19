Nem fél kimondani, amit mások elhallgatnak: André Ventura is felszólal a CPAC Hungaryn

Budapestre érkezik André Ventura is, aki a Chega alapítójaként néhány év alatt országos tényezővé vált Portugáliában.

André nem megy a szomszédba egy kis globalizmuskritikáért, nyíltan kiáll a nemzeti szuverenitás mellett, felszólal a migráció és az uniós intézmények túlkapásai ellen.

Ukrajna ügyében is határozott álláspontot képvisel: Európának saját érdekeit kell szem előtt tartania, és nem sodródhat bele a háborúba – ahogyan Brüsszel és hazai ügynökeik szeretnék!

A #CPACHungary színpadán egy markáns, vitákat generáló hang érkezik, aki nem fél kimondani azt sem, amit mások inkább elhallgatnak.

Fel, győzelemre!