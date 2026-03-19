RETRO RÁDIÓ

Szoboszlai Dominik miatt vették elő Törökországban Sallai Rolandot – Videó

Rajta múlt a Liverpool egyenlítése Szoboszlai Dominik góljával? Beleszállt Sallai Rolandba a neves török sportriporter.

Megosztás
Szerző: MM
Létrehozva: 2026.03.19. 19:00
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos az egyik, Sallai Roland a másik oldalon küzdött a szerdai Liverpool–Galatasaray (4-0) Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőn. A továbbjutást kiharcolt légiósaink egymást múlták felül, Szoboszlai szerezte az oly fontos vezető gólt – ráadásul ballal –, majd a meccs legjobbjának is megválasztották, és bár Sallai sem vallott szégyent, őt utóbb elővették, éppen magyar válogatottbeli csapattársának mestermunkája ügyében.

Szoboszlai Dominik (középen) góljánál elterült a fehér mezes Sallai Roland, de nem kapott szabadrúgást          Fotó: liverpoolfc.com

Alexis Mac Allister laposan Szoboszlaihoz lőtt szögletekor ugyanis Sallai túl könnyen megadta magát a vele hadakozó Ibrahima Konaténak. 

Sallai Roland eljátszotta a nagy halált

A Poollal és az Arsenallal is hírbe hozott magyar Galata-sztár a törökök tizenhatosán belül elhasalva a játékvezető sípszavára várt – mindhiába.

Sallait hibáztatom az első gólért. Sallainak kellett volna megzavarnia Szoboszlait. El is indult felé, de szabálytalanságra játszott. Ezen a szinten nem szabadna ilyen könnyen megadnia magát

– mondta a BL-nyolcaddöntő kulcsmomentumáról Veli Yigit, neves török sportújságíró, televíziós műsorvezető és riporter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
