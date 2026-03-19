Szoboszlai Dominik miatt vették elő Törökországban Sallai Rolandot – Videó
Rajta múlt a Liverpool egyenlítése Szoboszlai Dominik góljával? Beleszállt Sallai Rolandba a neves török sportriporter.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos az egyik, Sallai Roland a másik oldalon küzdött a szerdai Liverpool–Galatasaray (4-0) Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőn. A továbbjutást kiharcolt légiósaink egymást múlták felül, Szoboszlai szerezte az oly fontos vezető gólt – ráadásul ballal –, majd a meccs legjobbjának is megválasztották, és bár Sallai sem vallott szégyent, őt utóbb elővették, éppen magyar válogatottbeli csapattársának mestermunkája ügyében.
Alexis Mac Allister laposan Szoboszlaihoz lőtt szögletekor ugyanis Sallai túl könnyen megadta magát a vele hadakozó Ibrahima Konaténak.
Sallai Roland eljátszotta a nagy halált
A Poollal és az Arsenallal is hírbe hozott magyar Galata-sztár a törökök tizenhatosán belül elhasalva a játékvezető sípszavára várt – mindhiába.
Sallait hibáztatom az első gólért. Sallainak kellett volna megzavarnia Szoboszlait. El is indult felé, de szabálytalanságra játszott. Ezen a szinten nem szabadna ilyen könnyen megadnia magát
– mondta a BL-nyolcaddöntő kulcsmomentumáról Veli Yigit, neves török sportújságíró, televíziós műsorvezető és riporter.
