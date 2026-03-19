Szoboszlai Dominik miatt vették elő Törökországban Sallai Rolandot – Videó

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos az egyik, Sallai Roland a másik oldalon küzdött a szerdai Liverpool–Galatasaray (4-0) Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőn. A továbbjutást kiharcolt légiósaink egymást múlták felül, Szoboszlai szerezte az oly fontos vezető gólt – ráadásul ballal –, majd a meccs legjobbjának is megválasztották, és bár Sallai sem vallott szégyent, őt utóbb elővették, éppen magyar válogatottbeli csapattársának mestermunkája ügyében.

Szoboszlai Dominik (középen) góljánál elterült a fehér mezes Sallai Roland, de nem kapott szabadrúgást Fotó: liverpoolfc.com

Alexis Mac Allister laposan Szoboszlaihoz lőtt szögletekor ugyanis Sallai túl könnyen megadta magát a vele hadakozó Ibrahima Konaténak.

Sallai Roland eljátszotta a nagy halált

A Poollal és az Arsenallal is hírbe hozott magyar Galata-sztár a törökök tizenhatosán belül elhasalva a játékvezető sípszavára várt – mindhiába.

This Szoboszlai goal is the most creative corner kick goal I've ever seen pic.twitter.com/KLg6iIESCC — Nuel (@LfcNuel) March 18, 2026

Sallait hibáztatom az első gólért. Sallainak kellett volna megzavarnia Szoboszlait. El is indult felé, de szabálytalanságra játszott. Ezen a szinten nem szabadna ilyen könnyen megadnia magát

– mondta a BL-nyolcaddöntő kulcsmomentumáról Veli Yigit, neves török sportújságíró, televíziós műsorvezető és riporter.