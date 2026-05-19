Elhunyt Scherer Péter

Megrendítő hír érkezett. Meghalt Scherer Péter. 21 órakor virrasztást tartanak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.19. 16:07
Módosítva: 2026.05.19. 16:20
Megrázó hír érkezett: elhunyt Pepe. 64 évesen meghalt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színművész, akinek megannyi felejthetetlen alakítás fűződik a nevéhez. Olyan filmekben szerepelt, mint a Kontroll, az Argo, a Made In Hungária, a Kelj fel, komám, ne aludjál!, a Szia, Életem!, vagy a legutóbbi mozipremierje, A szenvedélyes nők. „Scherer Péter barátunk ma délelőtt örökre elaludt! Nyugodj békében Pepe! Álmodj szépet! Ma este 21h-tól virrasztunk szeretett barátunkért! – B32 Galéria és Kultúrtér (Cím: 1111 Bartók Béla út 32.)” – írta Facebook-oldalán a Nézőművészeti Kft.

Scherer Péter 64 éves volt (Fotó: FULOP ILDIKO)

Scherer Pétert gyászolja Liptai Claudia

„Nem nem nem. Nem fogom fel, nem hiszem el. Nemrég még együtt ültünk a Centrál színházban és azon az összetéveszthetetlen hangodon meséltél valami világmegváltót. Soha nem panaszkodtál pedig tudtuk, hogy beteg vagy aztán valahogy újra visszaköltözött az élet a szemedbe a szín a hajadba és ez mindannyiunkat boldogsággal töltött el. Sokkal sokkal szegényebb lesz a föld nélküled. Óriási veszteség járja át most a szívem. Sok erőt kívánok a csodás családodnak.” – írta Liptai Claudia a közösségi oldalán.

 

