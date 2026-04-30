Liptai Claudia megadja a lányának? Ezt kérte ajándékba Gesztesi Panka

Vannak pillanatok, amikor egy szülő büszkesége egyszerűen nem ismer határokat, és Liptai Claudia minden okkal érezheti így magát. Lánya, Gesztesi Panka az elmúlt időszakban bebizonyította, hogy nemcsak örökölte a szülei tehetségét, hanem elképesztő munkabírással és alázattal is rendelkezik. A Nagy Duett színpadán nyújtott emlékezetes alakításai után Claudia úgy döntött: eljött az ideje egy kis kényeztetésnek. A jutalom pedig nem is akármi volt! Panka egy igazi álomcsomagot kapott, amelyben a legtrendibb és legminőségibb kozmetikumok sorakoztak.

Liptai Claudia lánya kész nővé érett (Fotó: MÁTÉ KRISZTIÁN / Metropol)

Liptai Claudia lánya, Panka listát adott az édesanyjának

Nos, a fiatal szépségnek kiváló ízlése van. Panka egy TikTok-videójában árulta el, hogy külön listát adott édesanyjának, hogy pontosan miket szerezzen be neki a parfümériából, aminek magyarországi boltja egyébként nincs is. A nagyjából 80 000-85 000 forintra tehető csomag összeállítása tükrözi a modern eleganciát és a professzionális bőrápolást.

Nézzük tehát a szépségcsomag tartalmát, ami egyébként minden influenszernek mosolyt csalna az arcára: volt a szatyorban korrektor, ajakmaszk, púder, puffszett, hajpakolás nagy kiszerelésben és hajparfüm.

Gesztesi Panka Kovács Áron mellett lépett színpadra A Nagy Duettben (Fotó: MÁTÉ KRISZTIÁN / Metropol)

Az biztos, hogy ez nemcsak egy sima vásárlás volt Claudia részéről, hanem egy fontos életre szóló leckét is tanít Pankának: a kemény, kitartó munkának megvan a gyümölcse. Panka az elmúlt hetekben megállás nélkül próbált, tanult és teljesített a tévéképernyőkön. Ez a fajta anyai támogatás és inspiráció pedig hosszú távon is azt üzeni a fiatal lánynak, hogy érdemes küzdeni a céljaiért, mert a befektetett energia mindig megtérül!



