Meglepő, mit fogyaszt naponta az öregedés lassítására egy szakértő

Az ismert idegtudós, dr. David Cox szerint egyetlen élelmiszercsoportnak minden konyhában ott kellene lennie. A szakember úgy véli, a bogyós gyümölcsök rendszeres fogyasztása segíthet lassítani az öregedést és csökkentheti egyes betegségek kockázatát.

Ezt eszi a szakértő az öregedés ellen Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

Egy idegtudós elárulta, mit fogyaszt mindennap az öregedés lassítása érdekében

Dr. David Cox idegtudós és egészségügyi újságíró szerint már apró étrendi változtatásokkal is jelentősen javíthatunk az egészségünkön és lassíthatjuk az öregedés folyamatát. A szakember azt is elárulta, hogy van egy olyan élelmiszer, amelyet minden egyes nap fogyaszt.

Az ITV egyik műsorában arról beszélt, hogy az Egyesült Királyságban az egészségben eltöltött évek száma egyre csökken. Dr. Cox szerint soha nincs késő életmódot váltani.

Akár 20, akár 90 éves valaki, már kisebb étrendi változtatások is sokat számíthatnak, és több egészséges évet adhatnak az élethez

– fogalmazott.

A szakértő szerint a legfontosabb szuperételek közé a bogyós gyümölcsök tartoznak.

Száz százalékig a bogyós gyümölcsöket mondanám. Mára az étrendem egyik legfontosabb részévé váltak. Például az áfonya vagy az eper

– mondta.

Elmagyarázta, hogy ezek olyan természetes vegyületeket, úgynevezett szalicilátokat tartalmaznak, amelyek segíthetnek a szervezetnek megszabadulni az úgynevezett „zombi sejtektől”. A szakember szerint az öregedéssel egyre több sérült sejt halmozódik fel a szervezetben, amelyek már nem működnek megfelelően, de nem pusztulnak el. Ezek hozzájárulhatnak különböző betegségek kialakulásához és az öregedés felgyorsulásához.

Dr. Cox arra is figyelmeztetett, hogy sokan túl kevés rostot fogyasztanak, túl sok feldolgozott élelmiszert esznek, és gyakran egész nap nassolnak, ami folyamatos terhelést jelent a szervezet számára.

(via Mirror)