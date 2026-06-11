Órái voltak hátra, hogy elveszítse látását – Most másokat figyelmeztet a szemész

Szemész szakember került veszélyes helyzetbe, miután fekete foltok jelentek meg a látóterében. Amikor orvoshoz fordult nem számított arra a veszélyre, hogy akár órákon belül is elvesztheti a látását.

Szemész szakember tapasztalta meg saját magán, milyen veszélyes is lehet egy ártalmatlan jelenség

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Szemész szakember hívja fel a figyelmet egy ritka, de veszélyes problémára

Szemész szakorvos figyelmeztet arra, hogy a látótérben megjelenő apró foltok, vagy úszó „szálak” nem mindig ártalmatlan, és sok esetben súlyos problémát is jelezhetnek. Sokan tapasztalták már az úgynevezett muscae volitantes jelenséget, amelynek többsége valóban ártalmatlan, azonban vannak esetek, amikor kivizsgálásra lenne szükség.

A jelenség akkor történik, amikor a szem belsejét kitöltő üvegtest egy idő után megváltozik. A születéskor ez a zselés anyag még teljesen átlátszó, amely szorosan kapcsolódik a retinához, viszont az évek során folyékonyabbá válik, megereszkedik, majd apró csomók, szálak alakulnak ki benne, ezek pedig árnyékot vetnek a retinára, amiket végül lebegő foltokként látunk.

Ennek a folyamatnak a legyakoribb kiváltó oka az öregedés, de a rövidlátás, korábbi szemműtétek, de gyulladás vagy akár a cukorbetegség miatt kialakuló bevérzések is hozzájárulhatnak.

Legtöbb esetben ezek a foltok kellemetlenek, és nem okoznak nagyobb problémát. Vannak azonban figyelmeztető jelek, amelyek már arra utalhatnak, hogy komolyabb probléma áll a foltok megjelenésénél, ha hirtelen sok új folt jelenik meg, villanásokat látunk a látómező szélén, vagy olyan érzésünk van, mintha egy szürke függöny mögül tekintenénk ki, az komoly problémát jelezhet előre, amely akár retinaleválás kialakulásához is vezethet.

Órái voltak már csak hátra

Mindezt elsőkézből tapasztalta meg Amir Hamid szemsebész is, aki több mint tízezer műtétet végzett már a pályafutása során, ennek ellenére mégis hasonló helyzetbe került. Egy edzés során vette észre, hogy egy fekete folt jelent meg a látóterében.

Edzés közben vettem észre egy sötét foltot a látásomban. Mivel erősen rövidlátó vagyok, azonnal tudtam, hogy ez retinaleválás jele lehet

– mondta Hamid.