Órái voltak hátra, hogy elveszítse látását – Most másokat figyelmeztet a szemész
Van egy ártalmatlan jelenség, amit mindenki megtapasztal. A szemésznél azonban komoly betegséget jelzett.
Szemész szakember került veszélyes helyzetbe, miután fekete foltok jelentek meg a látóterében. Amikor orvoshoz fordult nem számított arra a veszélyre, hogy akár órákon belül is elvesztheti a látását.
Szemész szakember hívja fel a figyelmet egy ritka, de veszélyes problémára
Szemész szakorvos figyelmeztet arra, hogy a látótérben megjelenő apró foltok, vagy úszó „szálak” nem mindig ártalmatlan, és sok esetben súlyos problémát is jelezhetnek. Sokan tapasztalták már az úgynevezett muscae volitantes jelenséget, amelynek többsége valóban ártalmatlan, azonban vannak esetek, amikor kivizsgálásra lenne szükség.
A jelenség akkor történik, amikor a szem belsejét kitöltő üvegtest egy idő után megváltozik. A születéskor ez a zselés anyag még teljesen átlátszó, amely szorosan kapcsolódik a retinához, viszont az évek során folyékonyabbá válik, megereszkedik, majd apró csomók, szálak alakulnak ki benne, ezek pedig árnyékot vetnek a retinára, amiket végül lebegő foltokként látunk.
Ennek a folyamatnak a legyakoribb kiváltó oka az öregedés, de a rövidlátás, korábbi szemműtétek, de gyulladás vagy akár a cukorbetegség miatt kialakuló bevérzések is hozzájárulhatnak.
Legtöbb esetben ezek a foltok kellemetlenek, és nem okoznak nagyobb problémát. Vannak azonban figyelmeztető jelek, amelyek már arra utalhatnak, hogy komolyabb probléma áll a foltok megjelenésénél, ha hirtelen sok új folt jelenik meg, villanásokat látunk a látómező szélén, vagy olyan érzésünk van, mintha egy szürke függöny mögül tekintenénk ki, az komoly problémát jelezhet előre, amely akár retinaleválás kialakulásához is vezethet.
Órái voltak már csak hátra
Mindezt elsőkézből tapasztalta meg Amir Hamid szemsebész is, aki több mint tízezer műtétet végzett már a pályafutása során, ennek ellenére mégis hasonló helyzetbe került. Egy edzés során vette észre, hogy egy fekete folt jelent meg a látóterében.
Edzés közben vettem észre egy sötét foltot a látásomban. Mivel erősen rövidlátó vagyok, azonnal tudtam, hogy ez retinaleválás jele lehet
– mondta Hamid.
A szakember nem habozott, azonnal segítséget kért, és még aznap sor került az operációra. A beavatkozást Chien Wing hajtotta végre, aki elmondta, hogy Hamid szinte órákra volt attól, hogy elveszítse a látását. „A látás rendkívül fontos, különösen a mi szakmánkban, ahol az emberek ránk bízzák a szemüket” – mondta Wong.
Az ijesztő történet Hamid hozzáállását is megváltoztatták, mint mondja nagyobb empátiát adott neki az eset, és a páciensek megnyugtatónak találják, hogy ő maga is átélt egy ilyen kiszolgáltatott helyzetet.
A szakember most arra figyelmeztet mindenkit, hogy ne hagyják figyelmen kívül a hirtelen látásváltozásokat: „Ha a látás gyors romlását tapasztaljuk, azonnal orvoshoz kell fordulni. Ne habozzunk segítséget kérni!” – áll a Mirror cikkében.
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