„Észrevettem valami mást a lányomon – napokkal később megvakult”

Egy anyuka valami szokatlant vett észre, amikor hatéves kislánya a táblagépét nézegette. Siennát február 9-én elvitték a szemészhez, ahol kiderült, hogy a látóidege mögött duzzanat alakult ki, ami hamarosan vaksághoz vezetett.

Fotó: Pixabay

Aznap este egy vizsgálat során agydaganatot is felfedeztek, ezért Siennát sürgősen kórházba szállították. Édesanyja, Emma, így mesélte:

Négy héttel ezelőtt… épp a táblagépét nézegette, egy teljesen átlagos napon, amikor észrevettem, hogy kicsit közelebb tartja a szeméhez, mint szokásosan. Hétvége volt, ezért azt gondoltam: »Ó, nem lehet nagy baj, de hétfőre elviszem a szemészhez.« A vizsgálat során észrevették, hogy a szeme mögött, a látóideg körül duzzanat van. Azóta pedig megállás nélkül járunk ide-oda különböző kórházakba vizsgálatokra, és ez az egész nagyon megterhelő. Kiderült, hogy Siennának agydaganata van, amely a látóideg-pályáján helyezkedik el. A daganat nyomást gyakorol a látóidegére, ami miatt teljesen megvakult.

Mielőtt kiderült volna a szemduzzanat és az agydaganat, Sienna izgatottan várta a floridai Disney Worldba tervezett látogatását. De a látóideg mögötti duzzanat és az agydaganat híre véget vetett a kislány álmának. Amikor a családja megtudta a diagnózist, Siennát azonnal a Noah’s Ark Gyermekkórházba szállították.

A walesi Aberdare-ből származó kislány három hetet töltött kezelésen, beleértve egy agyműtétet is. Az orvosok azonban azt mondták, hogy a daganatot műtéti úton nem lehet eltávolítani, ezért Siennának 18 hónapos kemoterápiás kúrán kell részt vennie. Annak ellenére, hogy elvesztette látását, Sienna családja reméli, hogy a kislány újra látni fog. Az orvosok szerint Sienna daganata lassan növekvő, jóindulatú agydaganat.

Ez az 1. fokozatú glióma gyakran fordul elő gyermekeknél és tinédzsereknél. Emma elmondta, hogy bár a látásvesztés ijesztő volt, Sienna továbbra is pozitív és boldog marad.

Hozzátette: „Tényleg hihetetlen, hogy még mindig ilyen pozitív és boldog. Még mindig nevet és játszik a testvéreivel és a barátaival.”

Sienna édesapja, Amy-Leigh így nyilatkozott:

Rengeteg támogatást kaptunk a kórháztól, a kislány iskoláitól, valamint a családunktól és a barátainktól. Ijesztő, de erősek maradunk. Még a kórházban is a nővérek alig hitték el, milyen boldog és játékos volt az első naptól kezdve. Annak ellenére, hogy min ment keresztül, a műtétek ellenére, ő egyszerűen csak egy boldog, boldog kislány.

Miután lemaradt a Disney World-i utazásáról, a család reméli, hogy Sienna visszatérhet a floridai utazás tervéhez. De mivel a diagnózisát követően utazási biztosítása érvényét vesztette, a szülők 6000 fontot (közel 3 millió forint) szeretnének összegyűjteni, hogy kifizethessék az egyetlen olyan biztosítást, amely eljuttatná őt álmai helyszínére. A GoFundMe-n létrehoztak egy gyűjtést, hogy az emberek adományozhassanak és segítsenek fedezni a biztosítási költségeket. Elmondták, hogy az esetlegesen fennmaradó összeget a Noah’s Ark Gyermekkórház és a Ronald McDonald Ház javára utalnák át – írja a The Sun.