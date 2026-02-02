"Otthon halt meg, az ágyamban, a karjaimban": Elhunyt a 11 éves agydaganatos kislány

A család elveszítette 11 éves kislányát agydaganat miatt, és most azon dolgoznak, hogy felhívják a figyelmet magára a betegségre. Nem szeretnék, hogy más is a gyermek sorsára jusson.

Agydaganat végzett vele, saját édesanyja karjaiban hunyt el

Fotó: unsplash

Abbey Barrett szülei már a diagnózist megelőző évben észrevették, hogy valami nincs rendben a lányukkal.



Azt láttuk, hogy sokkal fáradtabb a szokásosnál, és tanulási nehézségei voltak az iskolában.

-mesélte a 43 éves édesanya, Justine Barrett.

Ezután kézremegés jelentkezett nála, amit a helyi háziorvos elintézett annyival, hogy genetikai eredetű, mivel Abbey apai nagymamájának is remeg a keze. Később látásproblémái is lettek, például sok olvasás után kettős látást tapasztalt. Egy optometrista vizsgálata után került az ügy szemészhez, majd végül MRI-vizsgálatra.

-folytatta.

Agydaganatos volt

Abbey 10 éves volt mikor 2023 júniusában agydaganatot diagnosztizáltak nála. Közel egy évvel később, 2024 júniusában hunyt el.

Justine elmondta, hogy Abbey rákját egy genetikai hiba okozta:

A daganat akkora volt, mint az ökle, és körbefonta az agytörzsét. Nem sokkal később kiderült, hogy Li–Fraumeni-szindrómája van, ami azt jelenti, hogy a testében minden sejtből hiányzott egy létfontosságú ellenőrző mechanizmus, amely megállítaná az ellenőrizetlen sejtnövekedést. Ez azt jelentette, hogy Abbey sorsa szinte elkerülhetetlenül a fiatalkori rák volt. A Li–Fraumeni általában öröklött betegség, Abbey esetében azonban egy rendkívül szerencsétlen genetikai hiba okozta.

Abbeynek egy rendkívül megterhelő kezelésekkel teli éve volt, amely kemoterápiát, sugárkezelést, valamint számos alternatív és támogató terápiát is magában foglalt.

A sugárkezelés lesoványította, a szteroidok pedig felpuffasztották. Ez idő alatt kétszer is majdnem elveszítettük. Hihetetlenül nehéz év volt Abbey számára. Fokozatosan egyre távolabb került tőlünk. Otthon halt meg, az ágyamban, a karjaim között, egy évvel a diagnózis után.

-idézte fel Justine a család legnagyobb tragédiáját.

Tudta, hogy meg fog halni.

-tette hozzá az édesanya.

Útközben beszélgetnem kellett vele arról, mit is jelent ez. Azt találtuk ki, hogy a halál után egy parkba kerül az ember, ami tele van gyümölcsfákkal és kiskutyákkal, mi kutyaparknak neveztük. Abban is megegyeztünk, hogy a kutyaparkban nem létezik az idő, és esélye sem lesz hiányolni minket, mert mire felfogná, mi is ott leszünk vele. Nagyon remélem, hogy ez igaz.

-mesélte kislánya elvesztéséről a People-nek.