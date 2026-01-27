Segít a Fradi, a nagybeteg 3 éves Liza életéért harcolnak

Szokták mondani, hogy a sport összehozza az embereket. A Ferencváros közössége ismét bizonyítja, hogy ez nem csupán egy üres szlogen. Az összetartás és egymás segítése olyan értékek, amelyek a pályán kívül is érvényesek. Most ezek egy különösen fontos ügyben mutatkoznak meg: A Fradi-család egy súlyos betegséggel küzdő kislány, Liza gyógyulásáért fogott össze.

A Fradi-család tagja súlyos betegséggel küzd Fotó: Pexels (illusztráció)

A Fradi közössége összefogott

Az Üllői129.hu hétfő este osztotta meg a zöld-fehérek szurkolóival, hogy a Nemzeti Színház egyik Fradi-drukker munkatársának mindössze három éves lánya agydaganattal küzd, és külföldről beszerezhető gyógyszerre van szüksége. A felhívás szerint a napokban magyar és svájci szakorvosok közös szakmai egyeztetése alapján világossá vált, hogy Liza gyógyulásának esélyét egy célzottabb kemoterápiás kezelés, valamint egy korszerű sejtterápia együttes alkalmazása növelheti.

A Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány közleménye szerint a kezelés rendkívül költséges, és a szükséges gyógyszerek kizárólag Amerikában beszerezhetőek, és több tízmillió forintba kerülnek. Ezért kéri a család, hogy aki teheti, támogassa Liza gyógykezelését akár adománnyal, akár a felhívás továbbadásával. Minden segítség számít.

A sport világából jól ismert gondolat, hogy vannak helyzetek, amelyeket csak csapatként lehet megnyerni. Ez most egy ilyen küzdelem. A Fradi közösségének ereje, összetartása és példamutatása valódi esélyt adhat egy gyermek életéért folytatott harcban.

– olvasható az Üllői129.hu bejegyzésében, amelynek alján minden információt megadtak azoknak, akik segíteni szeretnének.