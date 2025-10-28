Hajszálon múlt az élete, végleg megvakult a Fradi legendás futballistája

Mucha József maga sem hitte, hogy a 74. születésnapja különleges lesz, de az élet így rendezte. A Ferencvárossal két bajnoki címet és négy Magyar Kupát nyert korábbi középpályás augusztus elején kórházba került, ahol egy hónapot töltött. Bevallotta, az élete is veszélyben volt.

Mucha József nyáron életveszélybe került Fotó: Szabó Miklós

Egy olyan gyulladás keletkezett a szervezetemben, amely majdnem átvitt a túlvilágra. Egy tályog alakult ki bennem, amely vérmérgezést okozott, ezek miatt összeomlott a vérkeringésem. Négy napot töltöttem el az intenzív osztályon, stabilizálták az állapotomat, de két hét is eltelt, mire kiderült, mi okozza az állandó magas lázat. Akkor megműtötték a lábamat, kivették a tályogot

- mondta Mucha József a Magyar Nemzetnek.

Csak később döbbent rá, amit a környezete tudott: hajszálon múlott az élete. Naponta többször kapott antibiotikumot infúzióban, különböző injekciókat, komoly volt a helyzet.

Mucha József megvakult a betegsége miatt

"Sajnos a gyulladás miatt maradandó sérüléssel kell tovább élnem, eleinte csak gyengébben láttam a jobb szememre, majd sehogyan sem. Az orvosok próbálkoztak műtéttel, de kiderült, hogy már nincs mit tenni,

a szemem végleg megvakult

- vallotta be a Fradi legendás alakja.