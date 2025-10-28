Hajszálon múlt az élete, végleg megvakult a Fradi legendás futballistája
Az életét kapta születésnapi ajándékba a Ferencváros és a magyar futball legendás alakja. Mucha Józsefet nyáron súlyos betegséggel kórházban ápolták, és szombaton töltötte a 74. életévét.
Mucha József maga sem hitte, hogy a 74. születésnapja különleges lesz, de az élet így rendezte. A Ferencvárossal két bajnoki címet és négy Magyar Kupát nyert korábbi középpályás augusztus elején kórházba került, ahol egy hónapot töltött. Bevallotta, az élete is veszélyben volt.
Egy olyan gyulladás keletkezett a szervezetemben, amely majdnem átvitt a túlvilágra. Egy tályog alakult ki bennem, amely vérmérgezést okozott, ezek miatt összeomlott a vérkeringésem. Négy napot töltöttem el az intenzív osztályon, stabilizálták az állapotomat, de két hét is eltelt, mire kiderült, mi okozza az állandó magas lázat. Akkor megműtötték a lábamat, kivették a tályogot
- mondta Mucha József a Magyar Nemzetnek.
Csak később döbbent rá, amit a környezete tudott: hajszálon múlott az élete. Naponta többször kapott antibiotikumot infúzióban, különböző injekciókat, komoly volt a helyzet.
Mucha József megvakult a betegsége miatt
"Sajnos a gyulladás miatt maradandó sérüléssel kell tovább élnem, eleinte csak gyengébben láttam a jobb szememre, majd sehogyan sem. Az orvosok próbálkoztak műtéttel, de kiderült, hogy már nincs mit tenni,
a szemem végleg megvakult
- vallotta be a Fradi legendás alakja.
