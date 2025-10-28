RETRO RÁDIÓ

Hajszálon múlt az élete, végleg megvakult a Fradi legendás futballistája

Az életét kapta születésnapi ajándékba a Ferencváros és a magyar futball legendás alakja. Mucha Józsefet nyáron súlyos betegséggel kórházban ápolták, és szombaton töltötte a 74. életévét.

Megosztás
Szerző: HWK
Létrehozva: 2025.10.28. 19:00
Mucha József Fradi Ferencváros

Mucha József maga sem hitte, hogy a 74. születésnapja különleges lesz, de az élet így rendezte. A Ferencvárossal két bajnoki címet és négy Magyar Kupát nyert korábbi középpályás augusztus elején kórházba került, ahol egy hónapot töltött. Bevallotta, az élete is veszélyben volt.

Mucha József nyáron életveszélybe került
Mucha József nyáron életveszélybe került Fotó: Szabó Miklós

Egy olyan gyulladás keletkezett a szervezetemben, amely majdnem átvitt a túlvilágra. Egy tályog alakult ki bennem, amely vérmérgezést okozott, ezek miatt összeomlott a vérkeringésem. Négy napot töltöttem el az intenzív osztályon, stabilizálták az állapotomat, de két hét is eltelt, mire kiderült, mi okozza az állandó magas lázat. Akkor megműtötték a lábamat, kivették a tályogot 

- mondta Mucha József a Magyar Nemzetnek.

Csak később döbbent rá, amit a környezete tudott: hajszálon múlott az élete. Naponta többször kapott antibiotikumot infúzióban, különböző injekciókat, komoly volt a helyzet.

Mucha József megvakult a betegsége miatt

"Sajnos a gyulladás miatt maradandó sérüléssel kell tovább élnem, eleinte csak gyengébben láttam a jobb szememre, majd sehogyan sem. Az orvosok próbálkoztak műtéttel, de kiderült, hogy már nincs mit tenni, 

a szemem végleg megvakult

- vallotta be a Fradi legendás alakja.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu