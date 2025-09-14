RETRO RÁDIÓ

Súlyos beteg a Fradi bajnok focistája, az orvosok is keresik a válaszokat

Mucha József maga beszélt a megpróbáltatásairól. A Fradi korábbi focistája és edzője az elmúlt hetekben fél szemére megvakult.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.14. 15:15
Mucha József Fradi foci

Vérmérgezéssel került kórházba még a nyáron Mucha József. A Fradi korábbi kiváló focistája és edzője otthonában esett el, felhorzsolt bőrén keresztül baktériummal fertőzödött a szervezetébe. Kórházba került, az intenzív osztályon ápolták, ahol a betegségéből meggyógyították, azonban attól tartanak, fél szemére megvakult a kiváló sportember.

Megszólalt a Fradi legendája
Mucha József, a Fradi legendája maga beszélt a kezeléséről Fotó: Nemzeti Sport

A csapattal kétszeres bajnok Mucha József a klub hivatalos honlapjának beszélt arról, hogy érzi magát. Elmondta, a fertőzést kezelték, de egyelőre nem lát az egyik szemére.

"Bizonyos értelemben jól vagyok, az alap problémát remekül megoldották az Uzsoki Kórház illetékesei, ugyanakkor a jobb szemem az bizonytalan, gyakorlatilag elvesztettem a jobb szememre a látásomat, ez a vírus, ami megtámadta a szervezetemet ráhúzódott a jobb szememre, és gyakorlatilag négy óra alatt elvesztettem a látásomat. Megkaptam a megfelelő kezelést, amit lehetett, megtettek a javulásért, de egyelőre várni kell, két és fél hét múlva megyek vissza kontrollra, akkor többet tudunk majd "

mondta Mucha József, aki jelenleg barátnőjével Pécsen pihen és bízik benne hogy javul a látása.

Az orvosok és az ápolók segítségével ezt a meccset hosszabbításra sikerült menteni, de csak súlyos sérülés árán. Remélem, hogy ebből is kikeveredek. A legfontosabb, hogy a kritikus állapotot, amibe kerültem, azt sikerült átvészelni

Focista és edző volt a Fradiban

A 74 éves Mucha József középpályásként 11 évig játszott a Fradiban, a gárdával két bajnoki címet nyert, valamint döntőt játszott a Kupagyőztesek Európakupjában (KEK). Az FTC 1995-ös, BL-ben szereplő csapatának másodedzője volt, 1999-ben pedig néhány meccsig kinevezett vezető ült imádott klubjánál. A válogatottban hat meccset játszott.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu