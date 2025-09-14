Súlyos beteg a Fradi bajnok focistája, az orvosok is keresik a válaszokat

Vérmérgezéssel került kórházba még a nyáron Mucha József. A Fradi korábbi kiváló focistája és edzője otthonában esett el, felhorzsolt bőrén keresztül baktériummal fertőzödött a szervezetébe. Kórházba került, az intenzív osztályon ápolták, ahol a betegségéből meggyógyították, azonban attól tartanak, fél szemére megvakult a kiváló sportember.

Mucha József, a Fradi legendája maga beszélt a kezeléséről Fotó: Nemzeti Sport

A csapattal kétszeres bajnok Mucha József a klub hivatalos honlapjának beszélt arról, hogy érzi magát. Elmondta, a fertőzést kezelték, de egyelőre nem lát az egyik szemére.

"Bizonyos értelemben jól vagyok, az alap problémát remekül megoldották az Uzsoki Kórház illetékesei, ugyanakkor a jobb szemem az bizonytalan, gyakorlatilag elvesztettem a jobb szememre a látásomat, ez a vírus, ami megtámadta a szervezetemet ráhúzódott a jobb szememre, és gyakorlatilag négy óra alatt elvesztettem a látásomat. Megkaptam a megfelelő kezelést, amit lehetett, megtettek a javulásért, de egyelőre várni kell, két és fél hét múlva megyek vissza kontrollra, akkor többet tudunk majd "

– mondta Mucha József, aki jelenleg barátnőjével Pécsen pihen és bízik benne hogy javul a látása.

Az orvosok és az ápolók segítségével ezt a meccset hosszabbításra sikerült menteni, de csak súlyos sérülés árán. Remélem, hogy ebből is kikeveredek. A legfontosabb, hogy a kritikus állapotot, amibe kerültem, azt sikerült átvészelni

Focista és edző volt a Fradiban

A 74 éves Mucha József középpályásként 11 évig játszott a Fradiban, a gárdával két bajnoki címet nyert, valamint döntőt játszott a Kupagyőztesek Európakupjában (KEK). Az FTC 1995-ös, BL-ben szereplő csapatának másodedzője volt, 1999-ben pedig néhány meccsig kinevezett vezető ült imádott klubjánál. A válogatottban hat meccset játszott.