Tudtad? Ezt a 3 mondatot nem mondják a boldog emberek

A kommunikáció létfontosságú. A boldog emberek ezt tudják és alkalmazzák is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.15. 17:00
boldogság párkapcsolat kommunikáció

A boldog emberek megválogatják, hogy miféle módon kommunikálnak a partnereikkel. Mert a kommunikáció a legfontosabb alapköve a kapcsolatoknak, legyen szó bármilyen kapcsolatról. Fontos a megfelelő szavak, kérdések és válaszok használata, mert bizony ezen is sokat múlhat egy kapcsolat jövője.

A boldog emberek és a boldog párkapcsolat alapja a megfelelő kommunikáció
A boldog emberek és a boldog párkapcsolat alapja a megfelelő kommunikáció
Képünk illusztráció: Unsplash

A boldog emberek nyíltan kommunikálnak, nem pedig általánosságban

Ha egészséges kapcsolatot szeretnél, vannak bizonyos szavak, amelyeket el kell kerülni, mégis gyakran bekerülnek a mindennapi beszélgetéseitekbe – és negatívan hatnak a kapcsolatodra, akár észreveszed, akár nem. A kommunikáció kulcsfontosságú egy kapcsolatban függetlenül attól, hogy még csak ismerkedtek vagy már házasok vagytok. Ennek ellenére sok ember küzd azzal, hogy megfelelően tudjon kapcsolódni a másikhoz. Akkor viszont, ha egészséges kapcsolatot szeretnél felépíteni, vannak bizonyos szavak, amelyeket kerülni kell, mert negatívan hatnak a kapcsolatodra. 

De milyen kifejezések állnak a kapcsolati problémák hátterében? Van három fő mondat, amit a boldog emberek sosem mondanak. 

1. A boldog emberek nem mondják többé: „Minden rendben” 

A kommunikáció az egyik legfontosabb eleme a kapcsolatnak, és azzal, ha általánosan fogalmazol, már azelőtt lezárod a beszélgetést, mielőtt az elkezdődne. Így, ha nem akarsz beszélgetni, teljesen rendben van, ha így válaszolsz, de ha mélyebb, érdekesebb beszélgetések irányába indulnál, akkor a válaszaidnak teret kell hagyniuk a párbeszéd folytatásához

2. A boldog emberek nem mondják többé: „Jól vagyok” 

Az ilyen és ehhez hasonló általános válaszok kételyt keltenek a másik félben. Tényleg jól vagy és minden rendben van? Nem igaz, hogy nem történt semmi érdekes a napod során. Ideje abbahagyni az általános válaszokat, és a valódi dolgokról beszélni. Ha nem beszélsz magadról, a párod sosem fogja megérteni, hogy mi is történik veled. 

3. A boldog emberek nem mondják többé: „Oké vagyok” 

Ezzel a válasszal akaratlanul is elutasítod a párod érdeklődését, és arra tanítod, hogy többet ne is érdeklődjön felőled. Egy 2022-ben végzett kutatás szerint a párok kommunikációjának romlása előre jelzi, ha a kapcsolatban megszűnik az elégedettség. Azok a szokások, amelyeket ma alakítasz, észrevétlenül határozzák meg, merre halad a kapcsolatotok jövője.  

Ezek az általános kifejezések azok, amelyek aláássák a kapcsolatodat. De ne aggódj, változtathatsz ezen, ha megtanulod, hogyan kommunikálj megfelelően. Ha általános kérdéseket teszel fel, általános válaszokat is kapsz. Ha kicsit konkrétabban kommunikálsz, akkor a válaszok is sokkal érdeklődőbbek lesznek. 

Ahelyett, hogy azt kérdezed: „Milyen volt a napod?”, inkább úgy érdeklődj, hogy „Milyen volt a megbeszélésed az új ügyféllel?” Itt az ideje annak, hogy végre te is konkrétabb, őszintébb válaszokat adj. És ne általánosítsd az életed – írta a Your Tango

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu