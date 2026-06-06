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Természetes fürdőhelyek Budapesten és Pest megyében: itt a hivatalos lista

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A jó idő közeledtével egyre többen keresik fel a vízpartokat, köztük a tavakat, folyókat. A fővárosi kormányhivatal közzétette a természetes fürdőhelyek hivatalos listáját. Itt lehet legálisan strandolni idén!

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.06. 10:00
strand kormányhivatal természetes fürdőhely

A kormányhivatal hivatalos tájékoztatása szerint Budapesten és Pest megyében 2026-ban 25 kijelölt természetes fürdőhelyen engedélyezett a fürdés. Ebből 4️ található a fővárosban, 21 pedig Pest megyében. Mutatjuk a strandok listáját és azt is, miért nem ajánlott ezeken kívül máshol a vízbe menni!

A kormányhivatal szerint ezek a hivatalos fürdőhelyek Pest megyében.
Itt a hivatalos, főváros közeli, természetes fürdőhelyek listája
 Fotó: KRCS

Itt lehet természetes fürdőhelyen strandolni Budapesten

A természetes fürdőhelyekkel kapcsolatos hatósági feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) látja el. Ők jelölik ki a fürdőhelyeket és ellenőrzi a vizük minőségét. A legfrissebb tájékoztatásuk szerint Budapesten az alábbi helyszíneken engedélyezett idén a strandolás:

  • Flava Beach (XI. kerület)
  • Árasztó-part (XI. kerület)
  • Római-parti Plázs (III. kerület)
  • Joker Horgásztó és Strand (XXIII. kerület)

Pest megyében ezek az engedélyezett fürdőhelyek

  • Lupa Strand (Budakalász–Szentendre)
  • Lupa Strand – Dürer Öböl (Budakalász)
  • Pázsit tófürdő, 2017 Pócsmegyer, Kossuth L. u. 34.
  • Forgó strand, Dunabogdány
  • Postás strand, Szentendre
  • Horányi strand, Szigetmonostor – Horány
  • Göd, Széchenyi Strand
  • Göd, Felsőgödi Strand
  • Nagymarosi Strand, 2626 Nagymaros, Hunyadi sétány
  • Dunakeszi Strand
  • Verőce Strand
  • Zebegény Partifecske Szabad Strand
  • Gyömrői Tófürdő
  • Malom-tó strand, 2112 Veresegyház, Találkozók u. 2.
  • D-Beach Strand, Domony - Domonyvölgy
  • Rukkel Waterpark, 2336 Dunavarsány, Rukkel tó 1.
  • Vadkacsa Szabadstrand, Ráckeve
  • Kék Horgásztó és Tóstrand, 2330 Dunaharaszti, Némedi u.
  • Szigetcsépi Szabadstrand
  • Szigetszentmártoni Szabad strand
  • Brendon Beach, Dunavarsány

Nem engedélyezett vagy zárva tartó strandok 2026-ban

A Tavirózsa Kemping tóstrandon a kormányhivatal nem engedélyezi a fürdést idén, ahogy a Naturista Oázis Kemping tóstrandján sem. Emellett a Nomád Kemping tóstrand az üzemeltető bejelentése szerint idén nem nyit ki, a Dömsödi Strandfürdő pedig teljeskörű felújítás miatt hosszabb ideig zárva tart majd.

Mért nem javasolja a hatóság a strandolást más helyszíneken?

A nem kijelölt helyeken történő fürdőzés többek között azért nem javasolt, mert ezeken a víz mikrobiológiai minősége nem ellenőrzött, a közegészségügyi feltételek (zuhanyzó, illemhely, elsősegélynyújtó hely) gyakran hiányzik, az ismeretlen mederviszonyok és a hirtelen mélyülés miatt pedig a fürdés balesetveszélyes lehet.

Aki mégis olyan vízbe (folyóba, tóba) merészkedik ott, ahol nincs kijelölt fürdőhely, vagy tábla tiltja a fürdőzést a testi épségén kívül komoly bírságot is kockáztat. A szabályok betartatását a vízirendészet és a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrzik. Aki tiltott helyen fürdőzik, szabálysértést követ el. A kiszabható helyszíni bírság összege 6500 forinttól 65.000 forintig terjedhet, hat hónapon belüli újabb szabálysértés (visszaesés) esetén pedig a helyszíni bírság plafonja 90.000 forintig is emelkedhet. Amennyiben a helyszínen nem ismerjük el a szabálysértést, vagy a jogsértés súlya miatt feljelentésre kerül sor, az ügy szabálysértési eljárásban folytatódik. Ebben az esetben a pénzbírság törvényi felső határa 200.000 forint.

Milyen a természetes fürdővizek vízminősége?

A természetes fürdővizek minőségét az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok a fürdési idény megkezdése előtt, majd a szezon ideje alatt havonta vizsgálják. A mintákban szennyvíz eredetű szennyezést jelző baktériumok (E. coli és Enterococcus) számát nézik. Az éves értékelés a legutolsó négy fürdési idény összesített eredményei alapján, statisztikai módszerrel állapítható meg, és ez alapján a fürdővizek kiváló, jó, tűrhető vagy kifogásolt minősítést kaphatnak. Az, hogy melyik természetes fürdőhely milyen minősítéssel rendelkezik, az NNGYK térképén nézhető meg. A fővárosi, Pest megyei strandok egyébként általában jó minősítésűek.

 

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