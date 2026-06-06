Természetes fürdőhelyek Budapesten és Pest megyében: itt a hivatalos lista
A jó idő közeledtével egyre többen keresik fel a vízpartokat, köztük a tavakat, folyókat. A fővárosi kormányhivatal közzétette a természetes fürdőhelyek hivatalos listáját. Itt lehet legálisan strandolni idén!
A kormányhivatal hivatalos tájékoztatása szerint Budapesten és Pest megyében 2026-ban 25 kijelölt természetes fürdőhelyen engedélyezett a fürdés. Ebből 4️ található a fővárosban, 21 pedig Pest megyében. Mutatjuk a strandok listáját és azt is, miért nem ajánlott ezeken kívül máshol a vízbe menni!
Itt lehet természetes fürdőhelyen strandolni Budapesten
A természetes fürdőhelyekkel kapcsolatos hatósági feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) látja el. Ők jelölik ki a fürdőhelyeket és ellenőrzi a vizük minőségét. A legfrissebb tájékoztatásuk szerint Budapesten az alábbi helyszíneken engedélyezett idén a strandolás:
- Flava Beach (XI. kerület)
- Árasztó-part (XI. kerület)
- Római-parti Plázs (III. kerület)
- Joker Horgásztó és Strand (XXIII. kerület)
Pest megyében ezek az engedélyezett fürdőhelyek
- Lupa Strand (Budakalász–Szentendre)
- Lupa Strand – Dürer Öböl (Budakalász)
- Pázsit tófürdő, 2017 Pócsmegyer, Kossuth L. u. 34.
- Forgó strand, Dunabogdány
- Postás strand, Szentendre
- Horányi strand, Szigetmonostor – Horány
- Göd, Széchenyi Strand
- Göd, Felsőgödi Strand
- Nagymarosi Strand, 2626 Nagymaros, Hunyadi sétány
- Dunakeszi Strand
- Verőce Strand
- Zebegény Partifecske Szabad Strand
- Gyömrői Tófürdő
- Malom-tó strand, 2112 Veresegyház, Találkozók u. 2.
- D-Beach Strand, Domony - Domonyvölgy
- Rukkel Waterpark, 2336 Dunavarsány, Rukkel tó 1.
- Vadkacsa Szabadstrand, Ráckeve
- Kék Horgásztó és Tóstrand, 2330 Dunaharaszti, Némedi u.
- Szigetcsépi Szabadstrand
- Szigetszentmártoni Szabad strand
- Brendon Beach, Dunavarsány
Nem engedélyezett vagy zárva tartó strandok 2026-ban
A Tavirózsa Kemping tóstrandon a kormányhivatal nem engedélyezi a fürdést idén, ahogy a Naturista Oázis Kemping tóstrandján sem. Emellett a Nomád Kemping tóstrand az üzemeltető bejelentése szerint idén nem nyit ki, a Dömsödi Strandfürdő pedig teljeskörű felújítás miatt hosszabb ideig zárva tart majd.
Mért nem javasolja a hatóság a strandolást más helyszíneken?
A nem kijelölt helyeken történő fürdőzés többek között azért nem javasolt, mert ezeken a víz mikrobiológiai minősége nem ellenőrzött, a közegészségügyi feltételek (zuhanyzó, illemhely, elsősegélynyújtó hely) gyakran hiányzik, az ismeretlen mederviszonyok és a hirtelen mélyülés miatt pedig a fürdés balesetveszélyes lehet.
Aki mégis olyan vízbe (folyóba, tóba) merészkedik ott, ahol nincs kijelölt fürdőhely, vagy tábla tiltja a fürdőzést a testi épségén kívül komoly bírságot is kockáztat. A szabályok betartatását a vízirendészet és a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrzik. Aki tiltott helyen fürdőzik, szabálysértést követ el. A kiszabható helyszíni bírság összege 6500 forinttól 65.000 forintig terjedhet, hat hónapon belüli újabb szabálysértés (visszaesés) esetén pedig a helyszíni bírság plafonja 90.000 forintig is emelkedhet. Amennyiben a helyszínen nem ismerjük el a szabálysértést, vagy a jogsértés súlya miatt feljelentésre kerül sor, az ügy szabálysértési eljárásban folytatódik. Ebben az esetben a pénzbírság törvényi felső határa 200.000 forint.
Milyen a természetes fürdővizek vízminősége?
A természetes fürdővizek minőségét az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok a fürdési idény megkezdése előtt, majd a szezon ideje alatt havonta vizsgálják. A mintákban szennyvíz eredetű szennyezést jelző baktériumok (E. coli és Enterococcus) számát nézik. Az éves értékelés a legutolsó négy fürdési idény összesített eredményei alapján, statisztikai módszerrel állapítható meg, és ez alapján a fürdővizek kiváló, jó, tűrhető vagy kifogásolt minősítést kaphatnak. Az, hogy melyik természetes fürdőhely milyen minősítéssel rendelkezik, az NNGYK térképén nézhető meg. A fővárosi, Pest megyei strandok egyébként általában jó minősítésűek.
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