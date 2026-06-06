Természetes fürdőhelyek Budapesten és Pest megyében: itt a hivatalos lista

A kormányhivatal hivatalos tájékoztatása szerint Budapesten és Pest megyében 2026-ban 25 kijelölt természetes fürdőhelyen engedélyezett a fürdés. Ebből 4️ található a fővárosban, 21 pedig Pest megyében. Mutatjuk a strandok listáját és azt is, miért nem ajánlott ezeken kívül máshol a vízbe menni!

Itt a hivatalos, főváros közeli, természetes fürdőhelyek listája

Fotó: KRCS

Itt lehet természetes fürdőhelyen strandolni Budapesten

A természetes fürdőhelyekkel kapcsolatos hatósági feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) látja el. Ők jelölik ki a fürdőhelyeket és ellenőrzi a vizük minőségét. A legfrissebb tájékoztatásuk szerint Budapesten az alábbi helyszíneken engedélyezett idén a strandolás:

Flava Beach (XI. kerület)

Árasztó-part (XI. kerület)

Római-parti Plázs (III. kerület)

Joker Horgásztó és Strand (XXIII. kerület)

Pest megyében ezek az engedélyezett fürdőhelyek

Lupa Strand (Budakalász–Szentendre)

Lupa Strand – Dürer Öböl (Budakalász)

Pázsit tófürdő, 2017 Pócsmegyer, Kossuth L. u. 34.

Forgó strand, Dunabogdány

Postás strand, Szentendre

Horányi strand, Szigetmonostor – Horány

Göd, Széchenyi Strand

Göd, Felsőgödi Strand

Nagymarosi Strand, 2626 Nagymaros, Hunyadi sétány

Dunakeszi Strand

Verőce Strand

Zebegény Partifecske Szabad Strand

Gyömrői Tófürdő

Malom-tó strand, 2112 Veresegyház, Találkozók u. 2.

D-Beach Strand, Domony - Domonyvölgy

Rukkel Waterpark, 2336 Dunavarsány, Rukkel tó 1.

Vadkacsa Szabadstrand, Ráckeve

Kék Horgásztó és Tóstrand, 2330 Dunaharaszti, Némedi u.

Szigetcsépi Szabadstrand

Szigetszentmártoni Szabad strand

Brendon Beach, Dunavarsány

Nem engedélyezett vagy zárva tartó strandok 2026-ban

A Tavirózsa Kemping tóstrandon a kormányhivatal nem engedélyezi a fürdést idén, ahogy a Naturista Oázis Kemping tóstrandján sem. Emellett a Nomád Kemping tóstrand az üzemeltető bejelentése szerint idén nem nyit ki, a Dömsödi Strandfürdő pedig teljeskörű felújítás miatt hosszabb ideig zárva tart majd.

Mért nem javasolja a hatóság a strandolást más helyszíneken?

A nem kijelölt helyeken történő fürdőzés többek között azért nem javasolt, mert ezeken a víz mikrobiológiai minősége nem ellenőrzött, a közegészségügyi feltételek (zuhanyzó, illemhely, elsősegélynyújtó hely) gyakran hiányzik, az ismeretlen mederviszonyok és a hirtelen mélyülés miatt pedig a fürdés balesetveszélyes lehet.