RETRO RÁDIÓ

Milyen nagy már: közös fotón Péter Szabó Szilvia és a kislánya, Emma

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A NOX énekesnője Mallorcán nyaral. Péter Szabó Szilvia Jack Sparrow hasonmásával pózol.

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Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.06.06. 08:15
anya-lánya Mallorca Péter Szabó Szilvia

Ha nyaral, akkor is csinos a NOX énekesnője. Péter Szabó Szilvia Mallorcáról jelentkezett be az Instagram-oldalán, ahová a lánya, a 9 éves Emma is elkísérte. A közös, anya-lánya kép láttán az egyik hozzászóló meg is jegyezte: „De Szuper fotók! Emma milyen gyönyörű Nagylány már!”

Péter Szabó Szilvia elhagyta az országot: az énekesnő Mallorcán nyaral
Péter Szabó Szilvia elhagyta az országot: az énekesnő Mallorcán nyaral (Fotó: Sipeki Péter SP Kelet-Magyarország / Kelet-Magyarország)

Péter Szabó Szilvia mesés helyen nyaral

Az egyik legismertebb Baleár-sziget Mallorca, melynek észak-keleti részén található Alcúdia – itt töltődik fel Péter Szabó Szilvia a június 13-án, Komáromban induló 2026-os nyár koncertszezon előtt. Ókori római romok, mesés tengerpart, hamisítatlan hangulat és a képek alapján remek idő várta az énekesnőt, aki nem csak lányával, de A Karib-tenger kalózai-mozikból ismerős Jack Sparrow kapitány figurájával is örömmel pózolt. Kattints az alábi képre a lapozható fotókért!

 

 

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