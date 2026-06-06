Milyen nagy már: közös fotón Péter Szabó Szilvia és a kislánya, Emma
A NOX énekesnője Mallorcán nyaral. Péter Szabó Szilvia Jack Sparrow hasonmásával pózol.
Ha nyaral, akkor is csinos a NOX énekesnője. Péter Szabó Szilvia Mallorcáról jelentkezett be az Instagram-oldalán, ahová a lánya, a 9 éves Emma is elkísérte. A közös, anya-lánya kép láttán az egyik hozzászóló meg is jegyezte: „De Szuper fotók! Emma milyen gyönyörű Nagylány már!”
Péter Szabó Szilvia mesés helyen nyaral
Az egyik legismertebb Baleár-sziget Mallorca, melynek észak-keleti részén található Alcúdia – itt töltődik fel Péter Szabó Szilvia a június 13-án, Komáromban induló 2026-os nyár koncertszezon előtt. Ókori római romok, mesés tengerpart, hamisítatlan hangulat és a képek alapján remek idő várta az énekesnőt, aki nem csak lányával, de A Karib-tenger kalózai-mozikból ismerős Jack Sparrow kapitány figurájával is örömmel pózolt. Kattints az alábi képre a lapozható fotókért!
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