Balesetet szenvedett Jack Sparrow magyar hangja, közleményt adott ki a színház

Megrázó hírről számolt be Facebook-oldalán a tatabányai Jászai Mari Színház. Társulatuk tagja, Király Attila ugyanis biciklibalesetet szenvedett, és bár most már jól van a művész, a gyógyulása hosszabb időt vehet igénybe, ezért az éppen futó darabjában, a Hóhérokban nem tud szerepelni, így néhány előadás elmarad a színházban. Az elmaradó darabok időpontjairól tájékoztatást adott ki a színház.

Király Attila biciklibalesetet szenvedett / Fotó: Végh István

Tisztelt Közönségünk! Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Király Attila, színházunk társulatának tagja kerékpárbalesetet szenvedett. A Művész úr jól van, de a gyógyulása hosszabb időt vesz igénybe. Felépülésének ideje alatt a Hóhérok című előadásban nem tudja vállalni a fellépést, így annak május 17, 18, 25-i és 27-i, továbbá június 7-i és 8-i előadásai elmaradnak. A Jászai, a Karády és a Latabár bérletek tulajdonosai számára 2024. június 30-án (vasárnap) 19 órakor a nagyszínpadon pótoljuk az elmaradt Hóhérok előadásokat. Felhívjuk bérletes nézőink szíves figyelmét, hogy – a kivételes helyzetre való tekintettel – a nagyszínpad nézőterén a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. A Dajka bérlet Hóhérok előadását a 2024/2025. évad elején pótoljuk. A pontos időpontról később tájékoztatjuk nézőinket.

– írta bejegyzésében a színház.

Király Attila egyébként nemcsak színházi szerepeivel és rendezéseivel tett szert népszerűségre, sokat foglalkoztatott szinkronszínész is. Ő kölcsönözte a hangját a Johnny Depp által megformált Jack Sparrow kapitánynak A Karib-tenger kalózai filmszériában is, de rendszeresen szinkronizálja Tom Hardyt is. Több filmben, illetve sorozatban is játszott, így a Kalózok, a Sobri vagy a Parkoló című mozifilmekben is játszott, de a Jóban Rosszban, valamint a Doktor Balaton szereplőgárdáját is erősítette. Nemrég pedig egy interjúban elárulta, hogy rokoni szálak fűzik őt Novák Katalin volt köztársasági elnökünkhöz.