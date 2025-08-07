Elbúcsúzott Rubint Réka: itt a vége, most végre megtette!

Rubint Réka egész életében fontos szerepet töltött be a sport és az egészséges életmód, így mindent megtesz annak érdekében, hogy másokat is arra inspiráljon, éljenek tudatosabban. Schobert Norbi felesége emellett soha nem tagadta, korábban képtelen volt nemet mondani, az elmúlt három év azonban megtanította arra, itt az ideje lelassítani. Mindezek hatására most egy hatalmas kalandra szánta rá magát, amelynek teljesen egyedül vág neki. A fitneszlady a részletekről az Instagram-oldalán számolt be a követőinek.

Hatalmas lépésre szánta el magát Rubint Réka / Fotó: Mediaworks Archív

Életemben először IGENT mondtam magamra! Aki ismer / vagy akinek Rák a csillagjegye, mint nekem/ az tudja, hogy soha, semmire nem tudtam nemet mondani! Aztán az élet, szép lassan megmutatta, hogy mennyire törékeny bennünk és körülöttünk minden … Az egyik legnehezebb dolog az volt az elmúlt 3 évben, hogy lassítsak és megtanuljak nemet mondani... Most megtettem, és életem talán legnagyobb kalandja vár rám! Réka elindul, hogy megtalálja Rékát... És talán ez a legfélelmetesebb utazás: megtalálni, felkutatni és feloldani azokat a blokkokat, melyek fogva tartanak és nem engednek fejlődni… Szembenézni önmagunkkal, a félelmeinkkel …

- ecsetelte Réka, aki úgy véli, minden nehézség egy lehetőség a fejlődésre, és arra, hogy többek, jobbak és bölcsebbek legyünk általa.

Egyedül vágok neki ennek az útnak, teljesen egyedül! Hálás vagyok a Gyermekeimnek a Szerelmemnek és a Barátaimnak, hogy mint mindenben, ebben is mellettem állnak. Kevesebbet leszek jelen a következő hetekben, de tudnotok kell, hogy lélekben Veletek leszek, és nagyon szeretlek Titeket!

- zárta a bejegyzését a fitneszlady, melynek kommentszekciójában a követői támogatásukról biztosították és sok sikert kívántak neki.

A posztot és a hozzászólásokat IDE kattintva lehet megtekinteni!