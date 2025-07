"Sokáig nem figyeltem erre, aztán az élet megállított..." Őszinte vallomást tett Rubint Réka

Rubint Réka és Schobert Norbi, mindamellett, hogy ők a hazai fitneszvilág legismertebb szereplői, házaspárként is sikerült hírnévre szert tenniük. Nem is csoda, hiszen már évek óta boldog házasságban élnek, és nevelik három közös gyermeküket. Réka a közelmúltban ünnepelte a születésnapját, ebből az alkalomból kifolyólag pedig a férje egy igazán szívmelengető üzenettel köszöntötte fel őt, ezzel is azt bizonyítva, a szerelmük ma is ugyanolyan, ha nem még erősebb, mint annak idején.

A házaspár ugyan továbbra is igen elfoglalt, azonban időről időre sikerül kiszabadulniuk a mókuskerékből és kikapcsolódniuk. Réka, elmondása szerint, korábban nem igazán ügyelt arra, hogy megálljon és pihenjen egy keveset, ám az élet – többek közt –, arra is megtanította, időnként fontos kicsit lelassítani, és csak magára fókuszálni.

Munka után egy kis töltődés, ketten. Rák a csillagjegyem és a víz közelsége a mindenem

- írta meg az Instagram-oldalán Réka egy, a férjével közös fénykép társaságában, amely a horvátországi Rovinjban készült.

Évekkel ezelőtt, amikor minden hétvégén 3-5 fellépést toltam és 1000-1500 kilométert mentem egy hétvége alatt, éveken át az országot járva, sokan azt tanácsoltátok, hogy pihenjek többet… Sokáig nem figyeltem erre, aztán az élet megállított és megtanított arra, hogy néha magamat is előtérbe kell helyeznem / ami egy Ráknak különösen nehezen megy/

- tette hozzá a fitneszlady.

De a lényeg az, hogy rengeteget tanultam, fejlődtem az élet adta nehézségekből és megtanultam pihenni. Van, amikor még nem megy, de dolgozom rajta… És nagyon jó! Igazatok volt!

- zárta a bejegyzését Réka, akinek a követői nagy örömmel fogadták ezt a bejelentést, és arra biztatták, élvezze ezután is bátran az életet – a kikapcsolódás és önfeledt szórakozás mindenkinek jár időnként.

