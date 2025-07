Balesetet okozott Ferencvárosban taxijával - brutális videó az ütközésről!

2025. július 26-án nem sokkal éjfél után Budapest IX. kerületében, egy férfi a Kvassai Jenő úton haladt taxijával a Soroksári út felé, de a kereszteződéshez érve nem állt meg a tilos jelzés ellenére, hanem tovább haladt és összeütközött egy autóval – írja a police.hu.

Pozitív lett a kábítószergyorsteszt a balesetet követően. Fotó: Gé / Illusztráció

,,A taxiját használó férfinak két utasa volt; barátait vitte volna szórakozni, mindhárman megsérültek. Az egyik utas, egy nő 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. A másik autóban nem sérült meg senki, anyagi kár keletkezett. Az 54 éves Attila alkoholt nem fogyasztott, de a kábítószergyorsteszt kokainra pozitivitást mutatott, továbbá a ruházatából 3 darab, fehér porral szennyezett nejlontasak is előkerült. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a férfi ellen közúti baleset gondatlan okozása vétség, valamint kábítószer birtoklása vétség miatt indított eljárást, és a nyomozás során azt is vizsgálják, hogy N. Attila bódult állapotban okozta-e a balesetet. Kihallgatása után őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását" – számolt be róla a rendőrség.