Felfedte a jós: hamarosan egy második Hold is megjelenik az égen

Igencsak bizarr jóslat jelent meg a világhálón. A szerzője ráadásul azt állítja magáról: időutazó. Lehet ennél bizarrabb? Igen!
Az emberiség mindig is szerette volna ismerni a jövőt. Nem véletlen, hogy Nostradamus jóslatai a mai napig oly népszerűek. Ugyanakkor az utóbbi időben egyre jobban elterjedtek a netes jósok, akik a reneszánsz gondolkodónál vagy épp Baba Vangánál jóval nagyobb "hibaszázalékkal" dolgoznak – ugyanakkor mindezt azzal igyekeznek ellensúlyozni, hogy szinte egymásra licitálva ígérnek extrémebbnél extrémebb jövőt nekünk. Hogy hihetünk-e nekik? Aligha. Ennek ellenére a világhálón kifejezetten népszerűek – még azok a jósok is, akik meredek jövendöléseiket azzal is megfejelik, hogy időutazónak vallják magukat.
Friss videójában az egyik ilyen jövőlátó nem kevesebbet ígér, mint hogy hamarosan nem egy, hanem már két Holdunk lesz. Egész pontosan a Hold körül fog keringeni egy kisebb hold, ami az Echo, azaz visszhang nevet kapja. Tegyük hozzá: legalább találó az elnevezés...
Ez a "második hold" egyébként igen hamar, idén október 3-án tűnik fel, gyakorlatilag a semmiből. Ez azonban nem minden! Ugyanis nem csak élhető felszínnel rendelkezik, de hamarosan már vakációzni is mehetünk majd oda. Vagy hát ha mi talán nem is, de a tehetősebbek biztosan.
