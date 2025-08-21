Felfedte a jós: hamarosan egy második Hold is megjelenik az égen

Az emberiség mindig is szerette volna ismerni a jövőt. Nem véletlen, hogy Nostradamus jóslatai a mai napig oly népszerűek. Ugyanakkor az utóbbi időben egyre jobban elterjedtek a netes jósok, akik a reneszánsz gondolkodónál vagy épp Baba Vangánál jóval nagyobb "hibaszázalékkal" dolgoznak – ugyanakkor mindezt azzal igyekeznek ellensúlyozni, hogy szinte egymásra licitálva ígérnek extrémebbnél extrémebb jövőt nekünk. Hogy hihetünk-e nekik? Aligha. Ennek ellenére a világhálón kifejezetten népszerűek – még azok a jósok is, akik meredek jövendöléseiket azzal is megfejelik, hogy időutazónak vallják magukat.

Vajon tényleg ismeri a jövőt a magát időutazónak valló jós? Fotó: Metropol

Két Holdat ígér az időutazó jós

Friss videójában az egyik ilyen jövőlátó nem kevesebbet ígér, mint hogy hamarosan nem egy, hanem már két Holdunk lesz. Egész pontosan a Hold körül fog keringeni egy kisebb hold, ami az Echo, azaz visszhang nevet kapja. Tegyük hozzá: legalább találó az elnevezés...