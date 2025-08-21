RETRO RÁDIÓ

Felfedte a jós: hamarosan egy második Hold is megjelenik az égen

Igencsak bizarr jóslat jelent meg a világhálón. A szerzője ráadásul azt állítja magáról: időutazó. Lehet ennél bizarrabb? Igen!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.21. 20:30
Az emberiség mindig is szerette volna ismerni a jövőt. Nem véletlen, hogy Nostradamus jóslatai a mai napig oly népszerűek. Ugyanakkor az utóbbi időben egyre jobban elterjedtek a netes jósok, akik a reneszánsz gondolkodónál vagy épp Baba Vangánál jóval nagyobb "hibaszázalékkal" dolgoznak – ugyanakkor mindezt azzal igyekeznek ellensúlyozni, hogy szinte egymásra licitálva ígérnek extrémebbnél extrémebb jövőt nekünk. Hogy hihetünk-e nekik? Aligha. Ennek ellenére a világhálón kifejezetten népszerűek – még azok a jósok is, akik meredek jövendöléseiket azzal is megfejelik, hogy időutazónak vallják magukat.

Vajon tényleg ismeri a jövőt a magát időutazónak valló jós? Fotó: Metropol

Két Holdat ígér az időutazó jós

Friss videójában az egyik ilyen jövőlátó nem kevesebbet ígér, mint hogy hamarosan nem egy, hanem már két Holdunk lesz. Egész pontosan a Hold körül fog keringeni egy kisebb hold, ami az Echo, azaz visszhang nevet kapja. Tegyük hozzá: legalább találó az elnevezés...

Ez a "második hold" egyébként igen hamar, idén október 3-án tűnik fel, gyakorlatilag a semmiből. Ez azonban nem minden! Ugyanis nem csak élhető felszínnel rendelkezik, de hamarosan már vakációzni is mehetünk majd oda. Vagy hát ha mi talán nem is, de a tehetősebbek biztosan.

@ufotofu1 Amazing discoveries. #scifi #entertainment #sciencefiction #shortstories #digitalstorytelling ♬ Kinda regards, [out of office mode] - evolsleep

