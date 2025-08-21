RETRO RÁDIÓ

Retró árkvíz: emlékszel még, mi mennyibe került, amikor 3,60-at fizettünk a kenyérért?

Emlékszel még? Olvastál róla? Teszteld a tudásod! Játékos kvíz az árakról.

Létrehozva: 2025.08.21. 14:30
Kétségtelen, hogy a 3,60-as kenyér fogalom volt Magyarországon: a szocializmusban 1960 és 1979 között vehettünk ennyiért egy kiló kenyeret. Na de arra emlékszel, hogy alakultak az árak (a kenyeret leszámítva) ebben az időszakban? Retró kvízünkkel most ebbe az időszakba látogatunk vissza. Teszteld magad, mennyit tudsz, mennyire emlékszel!

ABC a szocializmusban. Retró kvízünkből kiderül, mennyire emlékszel a korszak áraira
ABC a szocializmusban. Retró kvízünkből kiderül, mennyire emlékszel a korszak áraira  Fotó: Fortepan

Retró árkvíz a hetvenes évekről

1.
1. Mi került többe, a 3,60-as kenyér, vagy egy kiló liszt?
2.
2. Mennyit változott a rizs ára a hatvanas évek közepe és a hetvenes évek közepe között?
3.
3. Mennyibe került 1970-ben egy kiló trappista sajt?
4.
4. Mi volt drágább a hetvenes évek elején: a sertéskaraj vagy a pontyhús?
5.
5. Mennyit kellett 1970-ben fizetni egy liter benzinért?
6.
6. Mi került többe a hetvenes évek elején: egy liter tej vagy egy doboz cigaretta?
7.
7. Mennyit kellett a hetvenes évek elején fizetnünk egy porszívóért?

 

