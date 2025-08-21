Retró árkvíz: emlékszel még, mi mennyibe került, amikor 3,60-at fizettünk a kenyérért?

Emlékszel még? Olvastál róla? Teszteld a tudásod! Játékos kvíz az árakról.

Kétségtelen, hogy a 3,60-as kenyér fogalom volt Magyarországon: a szocializmusban 1960 és 1979 között vehettünk ennyiért egy kiló kenyeret. Na de arra emlékszel, hogy alakultak az árak (a kenyeret leszámítva) ebben az időszakban? Retró kvízünkkel most ebbe az időszakba látogatunk vissza. Teszteld magad , mennyit tudsz, mennyire emlékszel!

1.

1. Mi került többe, a 3,60-as kenyér, vagy egy kiló liszt? Egy kiló kenyér kicsit többe került, mint egy kiló liszt. A helyes válasz Rossz válasz Egy kiló liszt kicsivel többe került. A helyes válasz Rossz válasz A liszt jóval olcsóbb volt: egy kiló liszt ára töredéke volt egy kiló kenyérnek. A helyes válasz Rossz válasz

2.

2. Mennyit változott a rizs ára a hatvanas évek közepe és a hetvenes évek közepe között? Közel a duplájára emelkedett. A helyes válasz Rossz válasz Meglepő, de kicsit olcsóbb lett a hetvenes évek közepére. A helyes válasz Rossz válasz Gyakorlatilag ugyanannyiba került. A helyes válasz Rossz válasz

3.

3. Mennyibe került 1970-ben egy kiló trappista sajt? 10 forint A helyes válasz Rossz válasz 40 forint A helyes válasz Rossz válasz 155 forint A helyes válasz Rossz válasz

4.

4. Mi volt drágább a hetvenes évek elején: a sertéskaraj vagy a pontyhús? A ponty jóval drágább volt. A helyes válasz Rossz válasz A sertéshús jelentősen drágább volt. A helyes válasz Rossz válasz Nagyjából egy árban voltak. A helyes válasz Rossz válasz

5.

5. Mennyit kellett 1970-ben fizetni egy liter benzinért? 3 forintot A helyes válasz Rossz válasz 10 forintot A helyes válasz Rossz válasz 18 forintot A helyes válasz Rossz válasz

6.

6. Mi került többe a hetvenes évek elején: egy liter tej vagy egy doboz cigaretta? A cigaretta sokszorosa volt a tej árának. A helyes válasz Rossz válasz A tej jóval többe került. A helyes válasz Rossz válasz Ugyan a cigaretta többe került, de nem olyan sokkal. A helyes válasz Rossz válasz

7.