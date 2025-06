10 emberből 9 biztosan nem tudja erre a 7 a helyes választ: te a zsenik között vagy?

Tényleg figyeltél a magyarórákon, vagy csak a padot koptattad? És hogyan állsz a földrajzzal, a történelemmel vagy az irodalommal? Most kiderítheted, hiszen összeállítottunk egy olyan kvízt, amely nem csak a lexikális tudásodat, hanem az általános műveltségedet is próbára teszi – méghozzá nem is akárhogyan!

Meg tudod válaszolni helyesen ezt a pár kérdést? Ha igen, akkor jó az általános műveltségi szinted Fotó: Illusztráció

Mit jelent az általános műveltség?

Sokan azt hiszik, hogy műveltnek lenni csak annyit jelent, hogy valaki tudja, mikor volt a mohácsi vész, vagy hány megyéje van Magyarországnak. Pedig a műveltség nem csak a tankönyvi tudás alapján mérhető. Az általános műveltség olyan készségeket foglal magába, amelyekkel tájékozottabbak és ezáltal sikeresebbek lehetünk a mindennapi életben.

De vajon Te hogyan teljesítenél egy olyan kvízben, ahol ezen műveltségedet kellene próbára tenni? A most következő hét kérdés nem könnyű, de ha igazán széles látókörű vagy, biztosan nem fog ki rajtad!

Fontos tudnod, hogy 10 emberből kilenc biztosan nem tudja mind a hét a helyes választ. Te vajon a zsenik között vagy?

Készen állsz? Akkor induljon a játék – íme a 7 kérdésből álló műveltségi kvíz!