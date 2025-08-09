Balaton-átúszás: Matyó ruhában vetette magát vízbe, a Kövesdi Vasember

Tízezrek gyűltek össze a 43. Lidl Balaton-átúszásra, mind az induló Révfülöp, mind az érkező Balatonboglár oldalán. Nem csupán a kiemelkedően kedvező időjárás, hanem a mezőny miatt is emlékezetes volt az idei Balaton-átúszás. A különféle edzettségi szintű úszók között kerekesszékes rajtolók, sőt, még lánykérők is megfordultak. Mutatjuk az átúszás legemlékezetesebb pillanatait!

Ilyen lelkesedéssel jöttek ki az úszók a Balaton-átúszás végén, a balatonboglári Platán Strandon. Fotó: Szabolcs László

A Balaton-átúszás legnagyobb sztárjai

Szombaton (aug. 9.) hét órakor, a vízirendészeti kapitány közölte az úszókkal, hogy elindulhatnak. Ekkorra már felállt a 150 fős hajóból álló sorfal. Fél ötkor kezdték ugyanis a telepítést, 3 kórházhajóval, 60 fős orvosi személyzettel, teljes vízirendészeti személyzettel biztosítják az úszókat.

Az átúszás során összesen 8753 rajtolóval számoltak, 41 emberről tudnak, akik feladták. A korábbi eredményeket tekintve ez kedvező arány.

Tavaly a nagy szélben 300 fő felett volt a feladók száma. Most az időjárási körülmények teljesen ideálisak; szinte feszített víztükör, nem fúj a szél, nem hullámzik a Balaton, 24-25 fokos a víz, a külső hőmérséklet is 30 fok fölött van, szerintem mindenki teljesíteni tudja

- nyilatkozta lapunknak Máth István, az Aranyhíd Balatonátúszó Sport Kft. ügyvezetője.

A különféle fizikai állapotú, életkorú rajtolók között a kerekesszékes úszók is megjelentek, akik lábak nélkül úszták le a távot. Míg másikuk életre szóló ajánlatot tett; az úszás végén kérte meg kedvese kezét.

Bajzát László, a Kövesdi Vasember idén is bevetette magát a Balatonba, matyó ruházatban. Fotó: Szabolcs László

Emellett számos ismert figura is felbukkant a rendezvényen. Fél tizenkettő körül mászott ki a vízből Bajzát László, aki ugyan hivatása szerint tűzoltó, szabadidejében viszont Gibraltárt is átúszta, sőt, olykor jég alatt is úszott mentőbúvárként. A „Kövesdi Vasember” nyolc előtt pár perccel ugrott a vízbe. Korábban tűzoltó ruhában úszott, most pedig egy több héten át szőtt matyó viseletben vágott neki a távnak. László terve, hogy ötvenszer ússza át életében a Balatont.

Az úszók között volt Böröndi Gábor vezérezredes, a Magyar Honvédség Vezérkari Főnöke is.

Galériánkban mutatjuk legkülönlegesebb pillanatokat.