Matyó népviseletben ússza át a Balatont a kövesdi vasember – Fotó

Bajzát László nem csupán divatból vesz részt különleges ruhában a 43. Lidl Balaton-átúszáson: a népviselet itt hagyomány, küldetés, és egy üzenet a világnak.

Bajzát László különleges ruhában vesz részt a Balaton-átúszáson

„Ha én ebben meg tudom csinálni, akkor bárki képes rá!” – mondja Bajzát, aki vadonatúj ingét most avatja fel a habokban, miután a korábbi, 25 éves matyó viseletét már a mezőkövesdi Gépmúzeumban őrzik, bekeretezve.

De ne gondoljuk, hogy ez csak egy mutatvány. Bajzát már a sarkkör jeges vizében is úszott, ballonokkal húzott aranyhidat a Balatonon, és volt, hogy tűzoltó felszerelésben, 45 kilónyi védőruházatban teljesítette a távot. A Balaton viszont mindig szívügye marad – még akkor is, ha közben 270 kilométert ingázik Mezőkövesd és budapesti tűzoltóállomása között.

Ez nem őrültség. Ez hagyomány, ez tisztelet a magyar kultúra és a sport iránt. A matyó népviselet pedig nemcsak dísz, hanem üzenet: él a magyar, úszik a magyar – és nem akárhogyan!

A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távot a tervek szerint szombaton is a szabadidősportolók teszik naggyá, akik között ott lesz Bajzát László is. A szervező, Budapest Sportiroda idén is kiemelt figyelmet fordít a biztonságra és a zökkenőmentes lebonyolításra. A rekordlétszámú, közel 13 000 fős mezőnynek így valóban csak a sportélményre kell koncentrálnia Európa legnagyobb nyílt vízi úszóeseményén.