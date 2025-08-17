RETRO RÁDIÓ

Ő okozta a Fradi vesztét: Súlyos gondolatok fordultak meg a fejében, felesége változtatott meg mindent

Abba akarta hagyni a focit Lukács Dániel. A Puskás Akadémia most a támadó két góljával győzte le a Fradit.

Ugyan már 19 évesen bemutatkozott az élvonalban, sokáig nem tudott ott megragadni Lukács Dániel. A Puskás Akadémia támadója most viszont duplázni tudott a Fradi ellen, megnyerve ezzel a találkozót a csapatának.

A Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel duplázni tudott a Fradi ellen, megnyerve ezzel a találkozót a csapatának (Fotó: Purger Tamás / MTI)

Lukács egy ideje már nevetve tud beszélni róla, de nagyon megviselte, amikor sérülés miatt pont azt az évet kellett kihagynia, amikor az ő korosztálya volt a fiatalok szereplését ösztönző rendszer kedvezményezettje.

Láttam, hogy a kortársaim hozzám képest hol tartanak, még az is megfordult a fejemben, hogy abbahagyom a focit. Amikor megismertem a feleségemet, Alexandrát, akkor sok minden megváltoztatott. Egészen másként kezdtem gondolkodni, előtte sem voltam az a bulizó típus, de elkezdtem sportolóhoz illően élni, tudatosan táplálkozni, egyre jobban kerültem a cukros üdítőket

– fogalmazott még egy 2023-as interjúban a csatár. Hozzátette, amikor megszületett a kislányuk, Lana, akkor újabb motivációs szintre lépett, mert mindent meg akar adni neki.

Vissza akart vonulni, 2028-ig szerződtette a Puskás Akadémia

Lukács a 2021/22-es évadban 25 gólt szerezve jutott fel a másodosztályú Kecskeméttel az NB I-be, 2023-ban pedig már a DVTK labdarúgójaként ünnepelhetett aranyérmet az NB II-ben. 2024 januárjában ugyan visszatért a KTE-hez, az idei szezont viszont már Felcsúton kezdte, miután 2028-ig szóló szerződést írt alá a Puskással.

 

