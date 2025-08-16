Egyetlen fradista maradt csak a 11-ből, lesújtott a gólkirály

Alaposan felforgatott kezdőcsapattal fogadta a Groupama Arénában a Fradi a Puskás Akadémiát az NB I 4. fordulójában. Robbie Keane vezetőedző 10 helyen változtatott a hétközi Ludogorec elleni Bajnokk Ligája-selejtező mérkőzéshez képest. Egyedül az a Szalai Gábor maradt a keddi kezdőből, aki a bolgárok ellen a harmadik gólt szerezte.

Fradi-Puskás Akadémia: A válogatott kapus Szappanos Péter több védést is bemutatott a Groupama Arénában Fotó: Purger Tamás / MTI

Fradi-helyzetekkel kezdődött a találkozó. Előbb Gruber érkezett egy középre tett labdára, de lövését Szappanos lábbal védte. Aztán egy kényszerítő után Keita került helyzetbe, de nem tudta bevenni a kaput. Majd Levi lövését és a kipattanóra érkező Gruber próbálkozását is védte a Puskás kapusa. A 18. percben már a vendég csapat veszélyeztetett, de Gróf hatalmas védéssel tolta szögletre Markgráf fejesét. Két perccel később viszont már a Fradi kapusa is tehetetlen volt, Lukács az ötös sarkáról lőtte ki nagy erővel a rövid felsőt, megszerezve ezzel a vezetést a vendégeknek. A Puskás Akadémia azonban nem sokáig örülhetett, öt perc sem telt el, amikor Keita a lepattanó lövése Caduhoz pattant, aki egy csel után lőtt a kapuba. Még az első félidő vége előtt a vendégek kerülhettek volna újra előnybe egy szögletből, Fameyeh ugyanis teljesen egyedül maradt, de a fejese gyengére sikerült, így döntetlennel vonulhattak az öltözőbe a csapatok.

Lukács Dániel duplázni tudott a Groupama Arénában Fotó: Purger Tamás / MTI

A második félidőben sokáig nem alakítottak ki nagyobb helyzetet a csapatok, előbb Maceiras, majd Gruber próbálkozása kerülte el a kaput. Nem úgy Lukács lövése a 71. percben. A vendégek csatárát hagyták szabadon a védők a Fradi tizenhatosán belül, aki ezt kihasználva laposan Gróf kapujába lőtt. A meccs hajrájában még Arzani és Levi is próbálkozott, de Szappanos könnyedén védte mindkét lövést, így a Puskás Akadámia 2-1-re megnyerte a találkozót.