Köszönjük, Fradi és ETO: szuper hír jött a magyar NB I-ről

Az FTC után a Győr is sikerrel vette a harmadik kört egy nemzetközi kupasorozat selejtezőjében, így két magyar csapatnak is szoríthatunk a következő hetekben Európában, hogy bejussanak a Bajnokok Ligája, illetve a Konferencia-liga főtáblájára. Az UEFA országkoefficiens-ranglistáján pedig ez a két továbbjutás egy nagy győzelmet jelent a pályán kívül is – emelte ki a Magyar Nemzet. A Fradi és az ETO hétközi sikere azt eredményezte, hogy a magyar NB I megelőzte a román bajnokságot az európai szövetség listáján.

BL-főtábla küszöbére jutott a Fradi / Fotó: fradi.hu



Remek hete volt a magyar labdarúgásnak a nemzetközi porondon. Kedden a Fradi jó játékkal, három magyar játékos góljaival 3-0-ra legyőzte a Ludogorecet, így bejutott a Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásába, ahol az azeri Qarabag lesz az ellenfél. Két nappal később a Győr hazai pályán megfordította az AIK Stockholm elleni párharcot, így a Konferencialiga-selejtező utolsó körében is lesz magyar érdekeltség – s attól sem voltunk messze, hogy két együttesünk legyen ott, miután a Paks legyőzte hazai pályán az ukrán Polisszja Zsitomirt, de a háromgólos hátrányt nem sikerült ledolgoznia. A háromból két UEFA-sorozatban szoríthatunk magyar csapatoknak a következő két hétben.

Fradi- és ETO-pontokkal előzött az NB I

A Győr és a Fradi sikerei pedig fontos koefficienspontokat jelentettek. Az adatokkal foglalkozó Football Meets Data táblázata szerint Magyarország megelőzte Romániát az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) országkoefficiens-ranglistáján. A legfrissebb, augusztus 14-i állás szerint a magyar bajnokság 21.875 ponttal a 23. helyen áll, míg Románia 21.625 ponttal a 24. pozícióba csúszott vissza.

❗️ Important positions in country ranking table:



▪️ 50th = 4 teams in Europe (1 in UCL, 3 in UECL)



▪️ 33rd = 1 club in UEL qualifiers, 2 in UECL qualifiers



▪️ 15th = 5 teams in Europe, 2 in UCL qualifiers



▪️ 14th = champion starts in CL PO (guaranteed UEL league stage)



▪️… pic.twitter.com/wfJHcBgZxv — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 15, 2025

Az FTC már biztos főtáblás helye mellett az ETO FC a Rapid Wien elleni továbbjutásával Magyarország tovább léphetne előre ezen a ranglistán, a következő vetélytárs Szerbia. Déli szomszédainknál már csak egy csapat, a Crvena zvezda van versenyben, a Fradihoz hasonlóan a BL-ben. A gárda ellenfele a ciprusi Pafosz lesz a rájátszásban.