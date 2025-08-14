Újabb magyar futballcsoda a Fradi után: egy lépésre a főtáblától a Győri ETO

Idegenbeli vereségeik után, hazai pályán kitettek magukért kupacsapataink a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőinek visszavágóin. A Puskás Akadémia kiesése (2-3, 0-2 a ciprusi Arisz Limasszol ellen) utáni fordulót a Paks és a Győri ETO is rossz eredménnyel kezdte, a második meccsen mégis nyílttá tették a továbbjutás kérdését, sőt! Böde Dánielék az ukrán Polisszja Zsitomirt izzasztották meg 0-3-ról indulva is, míg a győriek fordítottak is a svéd AIK Stockholm ellen és így a Bajnokok Ligája rájátszásába jutott Fradi után ők is főtáblás szereplés küszöbére érkeztek!

A korábbi Fradi-légiós Gavrics bő félóra után összesítésben kiegyenlítette a Győr-AIK párharc állását Fotó: Nagy Gábor / Nemzeti Sport

Pedig az előző fordulóban a szlovén Mariboron még túljutott (1-0, 1-1) Paksnak az idegenbeli – az ukrajnai háború miatt a felvidéki Somorján lejátszott – meccs (3-0 oda) után, hazai pályán már-már csodára volt szüksége. Majnem sikerült. Szabó János 39. percben született gólja és a szünet után, a 48. percben már 2-0 volt az állás, ekkor Böde gólpasszából Tóth Barna talált a Zsitomir kapujába. A fennmaradó időben azonban a harmadik gól már nem jött össze, sőt a 96. percben Goncalves szépített (2-1), így ha nagy nehezen is, de 4-2-es összesítéssel az ukrán csapat jutott tovább.

A Fradi után az ETO is rájátszásba jutott

A NB I előző szezonjában újoncként a negyedik helyen végzett Győri ETO az örmény Pjunyik Jereván kiejtése után találta szembe magát a svéd AIK-val. A stockholmi első meccs vége felé Vitális Milán szépítése (2-1 oda) után, hazai pályán bravúrra készültek Borbály Balázs futballistái a magyar válogatott Csongvai Áron csapata ellen. Veszélyes támadásokkal kezdett is az ETO, de abban az időszakban csak egy Bumba-kapufáig jutott. Aztán a korábbi Fradi-szélső, Zseljko Gavrics a 34. percben megszerezte az összesítésben "meccsnullt" jelentő vezetést (1-0).

A szünet után Samuel Petrás győri kapus egy svéd büntető kivédésével tartotta az eredményt, sőt a 60. percben Paul Anton szöglete éppen Csongvairól pattant be az AIK kapujába (2-0), amivel már továbbjutásra állt az ETO, és a folytatásban már ki sem engedte a kezéből (némi szerencsével, hiszen a ráadásban a lécről a gólvonal elé, onnan pedig Petrás lábát érintve kifelé pattan egy svéd bombalövés). A Győr összesítésben 3-2-vel jutott tovább a Konferenca-liga rájátszásába.

Így vonultak Győrben az AIK-szurkolók: