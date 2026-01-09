Gulácsi főnöke nem kertel: elveszik a posztját és a fizetése felét

„Távozik vagy új szerződést kap?” – ez a tétje Gulácsi Péter és az RB Leipzig hetek óta tartó tárgyalásainak. A klubot 2015 óta szolgáló 35 éves kapus és a főnökei is decemberi megegyezést reméltek. Ehhez képest a hétvégén elkezdődik a 2026-os német focidömping – a lipcseiek a St. Pauli vendégeként lépnek pályára, ha a hamburgi hókáosz miatt el nem marad a szombaton 15.30-ra tervezett meccs –, javában tart a tél átigazolási szezon, de légiósunk jövője még mindig bizonytalan. A Bundesliga-élklub menedzsere, Marcel Schäfer szavai alapján azonban nem sok jóra számíthat…

Maarten Vandevoordté (balra) lesz a lipcsei kapusposzt, már csak az a kérdés: mikor váltja Gulácsi Pétert? / Fotó: rbleipzig.de

Az RB Leipzig sportszakmai fejese a Bild kérdésére tiszta vizet öntött a pohárba Gulácsi és 12 évvel fiatalabb belga posztriválisa, Maarten Vandevoordt ügyében.

– Arról van szó, hogy milyenek a kilátásai, milyen szerepet fog betölteni, milyen szerepet szánunk neki. De arról is, hogy ő milyen szerepet szeretne a következő évben vagy akár években – mondta Schäfer a Gulácsival folytatott tárgyalásaikról.

Gulácsi Péter lemondhat a fele fizetéséről

Szavaiból világosan kiderül: a tavalyi gyenge szereplés után jelentős fiatalításba fogó klubnál előbb-utóbb a 23 éves, 10 millió euróért (3,9 milliárd forint) vett, és már második éve Gulácsi mögé szoruló Vandevoordté lesz a kapusposzt. Már csak az a kérdés, hogy mikor… A teljesítménye alapján ugyanis semmi ok a magyar ikon leváltására. Csakhogy a piszkos anyagiak közbeszólhatnak.

A Bajnokok Ligája-szereplés bevételei nélkül spórolnia kell a klubnak, márpedig Gulácsi nyáron lejáró szerződése még akkor köttetett, amikor nem sajnáltak tőle évi bruttó 5,5 millió eurós (2,1 milliárd forint) gázsit sem. Schäfer szavai alapján ennek majdnem a feléről le kell mondania, ha maradni akar Lipcsében, ahol családostul remekül érzi magát.

Meg akarjuk fiatalítani a csapatot. Az, hogy valamikor generációváltás lesz a kapusposzton is, világos. Az anyagiakról is szó van. Azt akarjuk elérni, hogy a bérköltségek egészséges szinten maradjanak

– célzott a főnöke Gulácsi Péter fizetésének tarthatatlanságára.