Gulácsi főnöke nem kertel: elveszik a posztját és a fizetése felét
Kispadra ültetik és százmilliókkal megvágják az RB Leipzig magyar klublegendáját? Drasztikus döntés fenyegeti Gulácsi Pétert.
„Távozik vagy új szerződést kap?” – ez a tétje Gulácsi Péter és az RB Leipzig hetek óta tartó tárgyalásainak. A klubot 2015 óta szolgáló 35 éves kapus és a főnökei is decemberi megegyezést reméltek. Ehhez képest a hétvégén elkezdődik a 2026-os német focidömping – a lipcseiek a St. Pauli vendégeként lépnek pályára, ha a hamburgi hókáosz miatt el nem marad a szombaton 15.30-ra tervezett meccs –, javában tart a tél átigazolási szezon, de légiósunk jövője még mindig bizonytalan. A Bundesliga-élklub menedzsere, Marcel Schäfer szavai alapján azonban nem sok jóra számíthat…
Az RB Leipzig sportszakmai fejese a Bild kérdésére tiszta vizet öntött a pohárba Gulácsi és 12 évvel fiatalabb belga posztriválisa, Maarten Vandevoordt ügyében.
– Arról van szó, hogy milyenek a kilátásai, milyen szerepet fog betölteni, milyen szerepet szánunk neki. De arról is, hogy ő milyen szerepet szeretne a következő évben vagy akár években – mondta Schäfer a Gulácsival folytatott tárgyalásaikról.
Gulácsi Péter lemondhat a fele fizetéséről
Szavaiból világosan kiderül: a tavalyi gyenge szereplés után jelentős fiatalításba fogó klubnál előbb-utóbb a 23 éves, 10 millió euróért (3,9 milliárd forint) vett, és már második éve Gulácsi mögé szoruló Vandevoordté lesz a kapusposzt. Már csak az a kérdés, hogy mikor… A teljesítménye alapján ugyanis semmi ok a magyar ikon leváltására. Csakhogy a piszkos anyagiak közbeszólhatnak.
A Bajnokok Ligája-szereplés bevételei nélkül spórolnia kell a klubnak, márpedig Gulácsi nyáron lejáró szerződése még akkor köttetett, amikor nem sajnáltak tőle évi bruttó 5,5 millió eurós (2,1 milliárd forint) gázsit sem. Schäfer szavai alapján ennek majdnem a feléről le kell mondania, ha maradni akar Lipcsében, ahol családostul remekül érzi magát.
Meg akarjuk fiatalítani a csapatot. Az, hogy valamikor generációváltás lesz a kapusposzton is, világos. Az anyagiakról is szó van. Azt akarjuk elérni, hogy a bérköltségek egészséges szinten maradjanak
– célzott a főnöke Gulácsi Péter fizetésének tarthatatlanságára.
A Bild szerint szerződéshosszabbítás esetén Gulácsinak nemcsak kevesebb játéklehetőséggel, hanem a jelenlegi fizetése mintegy felével is meg kell elégednie. Az új stratégia szerint ugyanis a lipcsei csúcsfizetés már „csak” 3 millió euró (1,2 milliárd forint), nagyjából ennyit keres a jövő embereként kezelt Vandevoordt is. Egyelőre a magyar kapust jobbak tartja nála Ole Werner edző, de ez a döntése már tavaly nyáron sem tetszett a klubvezetőknek, akik attól tartanak, hogy további mellőzése esetén a belga tehetségnek elege lesz és távozik. Éppen ezért nehezíti meg a váltást az előző Bundesliga-szezon legjobb kapusának választott Gulácsi egyenletesen jó formája.
– Nagyon nagyok az érdemei, mindig helytállt. Az előző félévben is kivette a részét a csapat remek fejlődéséből – a pályán, azon kívül és a tabellán is. Ezt mindenképpen figyelembe vesszük – jelentette ki Gulácsi Péterről a döntéshozó.
A Bundesliga állása:
- Bayern München, 41 pont
- Borussia Dortmund, 32 pont
- Bayer Leverkusen, 29 pont (33-20)
- RB Leipzig, 29 pont (30-19)
