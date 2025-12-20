Eldől Gulácsi jövője, Lipcsébe utazott miatta Jürgen Kopp
Fontos kérdéseket kell megtárgyalnia az RB Leipzig és a Red Bull sportvezérkarának. Most dől el a klublegendaként tisztelt Gulácsi Péter sorsa.
Erre se volt még példa: a Red Bull sportrészlegének teljes vezérkara, minden "erős embere" elutazott az RB Leipzig-Leverkusen német Bundesliga-meccsre. Noha már december végéhez közeledünk idén először nézi együtt a meccset Lipcsében a Forma-1 szünetében könnyebben ráérő nagyfőnök, Oliver Mintzlaff és a világszerte pénzelt futballklubok szakmai munkáját felügyelő Jürgen Klopp. A jelenlétük nem csak a szombati (18.30, tv: Aréna 4) rangadó jelentőségének szól, hanem sürgető személyi kérdésekről is most döntenek. Ezek egyik legfontosabbika Gulácsi Péter szerződése, a magyar klublegenda jövője.
A német sportsajtó szerint a tavalyi gyatra eredmények után új edzővel (Ole Werner) és új játékosokkal jelentősen átformált lipcsei csapat a téli szünetben nem tervez további igazolásokat (a Fradiból kiszemelt Tóth Alexet is csak jövő nyártól látnák szívesen a német élklubnál, más kérdés, hogy a Juventus már beelőzhette a németeket). Távozó viszont lehet dögivel, hiszen már nem számolnak Amadou Haidarával (Lens?), Timo Wernerrel (San José?) és Kevin Kampllal, míg Xaver Schlager és Gulácsi esetében a jövő nyáron lejáró szerződésük miatt sürgős a megegyezés.
Gulácsi Péter jövője a tét: a kispadot is bevállalná?
A klubot 2015 óta szolgáló, és az akkori német másodosztálytól a Bundesliga-dobogós helyekig, Német Kupa-győzelemig, sőt a 2020-as Bajnoko Ligája-elődöntőig jutott magyar kapus további jövője a tét szeretett csapatában és az immár családi otthonának tekintett városban. Az eddig minden posztriválisa fölé kerekedett, legutóbb a szezon legjobb Bundesliga-kapusának választott 35 éves Gulácsi még idén tudni akarja, számolnak-e vele a következő szezonban is, máskülönben januárban már szabadon tárgyalhat a kérőivel. Azért is fontos, hogy mire jut Kloppékkal tárgyalva, mert az imár második éve mögötte kispadozó belga Maarten Vandevoordt akár már januárban lelépne, ha a remekül teljesítő Gulácsi mögött továbbra sem kap több játéklehetőséget. A Bild úgy tudja, a magyar klublegenda attól sem zárkózik el, hogy kompromiszumos megoldásként a továbbiakban második számú kapusként maradjon Lipcsében.
Az RB Leipzig játékosaira egyébként a Leverkusen elleni rangadó után 12 napos téli szünet vár, majd január 2-án portugáliai mini edzőtáborba utaznak. A Bundesliga első 2026-os (16.) fordulójában, január 10-én a St. Pauli vendégeként folytatódik a bajnoki sorozatuk.
Minden meccsnap ünnepnek számít
A német labdarúgó-Bundesligában minden forduló egy ünnep: izgalmas rangadók, váratlan fordulatok és hatalmas csaták színesítik a pontvadászatot évről évre. A Bayern München és a Borussia Dortmund párharca ezúttal is sok izgalmat ígér, de a Lipcse, és a Leverkusen is komoly eséllyel száll harcba a bajnoki címért. A TippmixPRO-val még feszültebbek és átélhetőbbek a német bajnokik – tippelj, és éld át a Bundesliga varázsát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre