Eldől Gulácsi jövője, Lipcsébe utazott miatta Jürgen Kopp

Erre se volt még példa: a Red Bull sportrészlegének teljes vezérkara, minden "erős embere" elutazott az RB Leipzig-Leverkusen német Bundesliga-meccsre. Noha már december végéhez közeledünk idén először nézi együtt a meccset Lipcsében a Forma-1 szünetében könnyebben ráérő nagyfőnök, Oliver Mintzlaff és a világszerte pénzelt futballklubok szakmai munkáját felügyelő Jürgen Klopp. A jelenlétük nem csak a szombati (18.30, tv: Aréna 4) rangadó jelentőségének szól, hanem sürgető személyi kérdésekről is most döntenek. Ezek egyik legfontosabbika Gulácsi Péter szerződése, a magyar klublegenda jövője.

Gulácsi Péter jövője most dől el Lipcsében, Jürgen Kloppék egész vezérkara összegyűlt a tárgyalásokra / Fotó: NurPhoto via AFP

A német sportsajtó szerint a tavalyi gyatra eredmények után új edzővel (Ole Werner) és új játékosokkal jelentősen átformált lipcsei csapat a téli szünetben nem tervez további igazolásokat (a Fradiból kiszemelt Tóth Alexet is csak jövő nyártól látnák szívesen a német élklubnál, más kérdés, hogy a Juventus már beelőzhette a németeket). Távozó viszont lehet dögivel, hiszen már nem számolnak Amadou Haidarával (Lens?), Timo Wernerrel (San José?) és Kevin Kampllal, míg Xaver Schlager és Gulácsi esetében a jövő nyáron lejáró szerződésük miatt sürgős a megegyezés.

Gulácsi Péter jövője a tét: a kispadot is bevállalná?

A klubot 2015 óta szolgáló, és az akkori német másodosztálytól a Bundesliga-dobogós helyekig, Német Kupa-győzelemig, sőt a 2020-as Bajnoko Ligája-elődöntőig jutott magyar kapus további jövője a tét szeretett csapatában és az immár családi otthonának tekintett városban. Az eddig minden posztriválisa fölé kerekedett, legutóbb a szezon legjobb Bundesliga-kapusának választott 35 éves Gulácsi még idén tudni akarja, számolnak-e vele a következő szezonban is, máskülönben januárban már szabadon tárgyalhat a kérőivel. Azért is fontos, hogy mire jut Kloppékkal tárgyalva, mert az imár második éve mögötte kispadozó belga Maarten Vandevoordt akár már januárban lelépne, ha a remekül teljesítő Gulácsi mögött továbbra sem kap több játéklehetőséget. A Bild úgy tudja, a magyar klublegenda attól sem zárkózik el, hogy kompromiszumos megoldásként a továbbiakban második számú kapusként maradjon Lipcsében.