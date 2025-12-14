Nem csak Tóth Alex kerülhet Lipcsébe a Fradiból, két magyart akar Gulácsi klubja

"Új hírek: Tehetségek az RB-nél?" – ezzel a címmel számolt be az RB Leipzig téli erősítési terveiről az RB Live. A jelenleg Gulácsi Pétert és Orbán Willit, de korábban Szoboszlai Dominikot és több más légiósunkat – nem beszélve olyan edzőkről, mint Lőw Zsolt és Bódog Tamás – is foglalkoztatott német Bundesliga-élklub a januári átigazolási időszakban akár két újabb magyar labdarúgót is kivásárolhat NB I-es klubjukból: Tóth Alexet, az FTC idén berobbant 20 éves középpályását, és Vasiljevic Andrejt, az MTK még csak 15 éves támadóját.

Tóth Alex az RB Leipzig legfőbb téli kiszemeltje lehet, de nem egyedüli magyar tehetségként Fotó: Tumbász Hédi

A cikk szerint a már 8 millió euróra (3,1 milliárd forint) taksált Tóth és Vasiljevic (az Újpesttel kupagyőztes, a Videotonnal és a Honvéddal bajnok Dusan Vasiljevic fia) mellett egy 18 éves walesi válogatott védő, Dylan Lawlor a lipcseiek harmadik kiszemeltje.

Tóth Alex lehet az RB legfőbb januári célpontja

Az érdeklődésük fókuszában ugyanakkor hármuk közül Tóth Alex lehet, aki tavaly ilyenkor még jobbára az NB II-es Soroksárban játszott, de idén az Európa-ligában remekelő Fradi bajnokcsapatának sztárjává, 9-szeres válogatottá, az NB I-ből kiemelkedő, Európa-szerte keresett játékossá nőtte ki magát. Az RB Live úgy tudja, hogy Tóth Alex kérői közül – legalábbis a németeket tekintve – a Leipzig és a Bayer Leverkusen élénken figyeli, a vele szintén hírbe hozott Bayern Münchennél és Borussia Dotmundnál ugyanakkor nem az ő megszerzése a prioritás.

Ami a legfiatalabb, profi szerződéssel rendelkező magyarországi focistát, az alig 15 évesen már az MTK U19-es csapatában és a magyar U17-es válogatottban villogó Vasiljevic Andrejt illeti, érte többek között a Manchestet Cityt is bitokló City Grouppal, az Internazionaléval és a Benficával versenyezhet az RB Leipzig.

