Nem csak Tóth Alex kerülhet Lipcsébe a Fradiból, két magyart akar Gulácsi klubja
A Fradi kincsén kívül mást is kinézett Magyarországon a Bundesliga-élcsapat. Tóth Alex nagyon kéne az RB-nek, a Bayern Münchennek és a Borussia Dortmundnak kevésbé.
"Új hírek: Tehetségek az RB-nél?" – ezzel a címmel számolt be az RB Leipzig téli erősítési terveiről az RB Live. A jelenleg Gulácsi Pétert és Orbán Willit, de korábban Szoboszlai Dominikot és több más légiósunkat – nem beszélve olyan edzőkről, mint Lőw Zsolt és Bódog Tamás – is foglalkoztatott német Bundesliga-élklub a januári átigazolási időszakban akár két újabb magyar labdarúgót is kivásárolhat NB I-es klubjukból: Tóth Alexet, az FTC idén berobbant 20 éves középpályását, és Vasiljevic Andrejt, az MTK még csak 15 éves támadóját.
A cikk szerint a már 8 millió euróra (3,1 milliárd forint) taksált Tóth és Vasiljevic (az Újpesttel kupagyőztes, a Videotonnal és a Honvéddal bajnok Dusan Vasiljevic fia) mellett egy 18 éves walesi válogatott védő, Dylan Lawlor a lipcseiek harmadik kiszemeltje.
Tóth Alex lehet az RB legfőbb januári célpontja
Az érdeklődésük fókuszában ugyanakkor hármuk közül Tóth Alex lehet, aki tavaly ilyenkor még jobbára az NB II-es Soroksárban játszott, de idén az Európa-ligában remekelő Fradi bajnokcsapatának sztárjává, 9-szeres válogatottá, az NB I-ből kiemelkedő, Európa-szerte keresett játékossá nőtte ki magát. Az RB Live úgy tudja, hogy Tóth Alex kérői közül – legalábbis a németeket tekintve – a Leipzig és a Bayer Leverkusen élénken figyeli, a vele szintén hírbe hozott Bayern Münchennél és Borussia Dotmundnál ugyanakkor nem az ő megszerzése a prioritás.
Ami a legfiatalabb, profi szerződéssel rendelkező magyarországi focistát, az alig 15 évesen már az MTK U19-es csapatában és a magyar U17-es válogatottban villogó Vasiljevic Andrejt illeti, érte többek között a Manchestet Cityt is bitokló City Grouppal, az Internazionaléval és a Benficával versenyezhet az RB Leipzig.
