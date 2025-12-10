Őrült összeget emlegetnek a ferencvárosi Tóth Alex neve mellett

Kevesebb mint egy év alatt több mint az 53-szorosára nőtt Tóth Alex becsült piaci értéke a Transfermarkt adatbázisában. A tavaly ilyenkor még jobbára az NB II-es Soroksárban szereplő, majd a Ferencváros proficsapatába igazán januárban berobbanó középpályást az akkori 150 ezer euró (58 millió forint) helyett már 8 millió euróra (3,1 milliárd forint) taksálják, ezzel az immár 9-szeres válogatott középpályás magasan kiemelkedik az egész magyarországi futballmezőnyből.

Tóth Alexet egyedül többe taksálja a Transfermarkt, mint öt NB I-es csapat teljes játékoskeretét Fotó: Tumbász Hédi

A topligás klubokba is csábított tehetség mögött messze lemaradnak a többiek. Varga Barnabás három Fradi-beli légiós csapattársukkal holtversenyben, 3 millió eurós (1,2 milliárd forint) becsült értékkel követi.

Tóth Alex kilóg a mezőnyből

A szakportál több tucat, ilyenkor számításba vett szempontja alapján Tóth Alex egymaga többet ér, mint az NB I-es csapatok közül a Nyíregyháza, a Diósgyőr, a Zalaegerszeg, a Kisvárda és a Kazincbarcika teljes játékoskerete.

Az NB I legértékesebb labdarúgói: 1. Tóth Alex (20, FTC) 8 millió euró (3,1 milliárd forint); 2-5. Varga Barnabás (31, FTC), Ibrahim Cissé (29, francia-szenegáli) Gabi Kanikovszki (28, izraeli), és Mohammed Abu Fani (27, izraeli) 3 millió euró (1,2 milliárd forint). (Forrás: Transfermarkt)

Közben az FTC és a riválisai között is nyílik az olló: a Fradi-keretet kis híján annyira becsülik, mint az utána következő négy üldözőjét – az Újpest, a Puskás Akadémia, az ETO és a Debrecen – együttvéve.

A NB I legértékesebb játékoskeretei: FTC 49,05 millió euró (18,8 milliárd forint); Újpest 14,85 millió euró (5,7 milliárd forint); PAFC 14,25 millió euró (5,5 milliárd forint); ETO 11,48 millió euró (4,4 milliárd forint); DVSC 9,43 millió euró (3,6 milliárd forint).

(Forrás: Transfermarkt)