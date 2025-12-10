RETRO RÁDIÓ

Őrült összeget emlegetnek a ferencvárosi Tóth Alex neve mellett

A magyarországi focistákat a 20 éves tehetség, a csapatokat a bajnok hagyta faképnél. Nyílik az olló, Tóth Alex és a Fradi lekörözi az egész NB I-et.

Megosztás
Szerző: MM
Létrehozva: 2025.12.10. 18:00
Tóth Alex Varga Barnabás Transfermarkt fizz liga Fradi

Kevesebb mint egy év alatt több mint az 53-szorosára nőtt Tóth Alex becsült piaci értéke a Transfermarkt adatbázisában. A tavaly ilyenkor még jobbára az NB II-es Soroksárban szereplő, majd a Ferencváros proficsapatába igazán januárban berobbanó középpályást az akkori 150 ezer euró (58 millió forint) helyett már 8 millió euróra (3,1 milliárd forint) taksálják, ezzel az immár 9-szeres válogatott középpályás magasan kiemelkedik az egész magyarországi futballmezőnyből.

Tóth Alexet egyedül többe taksálja a Transfermarkt, mint öt NB I-es csapat teljes játékoskeretét
Tóth Alexet egyedül többe taksálja a Transfermarkt, mint öt NB I-es csapat teljes játékoskeretét       Fotó: Tumbász Hédi

A topligás klubokba is csábított tehetség mögött messze lemaradnak a többiek. Varga Barnabás három Fradi-beli légiós csapattársukkal holtversenyben, 3 millió eurós (1,2 milliárd forint) becsült értékkel követi.

Tóth Alex kilóg a mezőnyből

A szakportál több tucat, ilyenkor számításba vett szempontja alapján Tóth Alex egymaga többet ér, mint az NB I-es csapatok közül a Nyíregyháza, a Diósgyőr, a Zalaegerszeg, a Kisvárda és a Kazincbarcika teljes játékoskerete. 

Az NB I legértékesebb labdarúgói:

1. Tóth Alex (20, FTC) 8 millió euró (3,1 milliárd forint);

2-5. Varga Barnabás (31, FTC),

Ibrahim Cissé (29, francia-szenegáli)

Gabi Kanikovszki (28, izraeli),

és Mohammed Abu Fani (27, izraeli) 3 millió euró (1,2 milliárd forint).

(Forrás: Transfermarkt)

Közben az FTC és a riválisai között is nyílik az olló: a Fradi-keretet kis híján annyira becsülik, mint az utána következő négy üldözőjét – az Újpest, a Puskás Akadémia, az ETO és a Debrecen – együttvéve.

A NB I legértékesebb játékoskeretei:

  1. FTC 49,05 millió euró (18,8 milliárd forint);
  2. Újpest 14,85 millió euró (5,7 milliárd forint);
  3. PAFC 14,25 millió euró (5,5 milliárd forint);
  4. ETO 11,48 millió euró (4,4 milliárd forint);
  5. DVSC 9,43 millió euró (3,6 milliárd forint).
    (Forrás: Transfermarkt)

Javában zajlik a Fizz Liga!

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő FTC, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu