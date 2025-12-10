Őrült összeget emlegetnek a ferencvárosi Tóth Alex neve mellett
A magyarországi focistákat a 20 éves tehetség, a csapatokat a bajnok hagyta faképnél. Nyílik az olló, Tóth Alex és a Fradi lekörözi az egész NB I-et.
Kevesebb mint egy év alatt több mint az 53-szorosára nőtt Tóth Alex becsült piaci értéke a Transfermarkt adatbázisában. A tavaly ilyenkor még jobbára az NB II-es Soroksárban szereplő, majd a Ferencváros proficsapatába igazán januárban berobbanó középpályást az akkori 150 ezer euró (58 millió forint) helyett már 8 millió euróra (3,1 milliárd forint) taksálják, ezzel az immár 9-szeres válogatott középpályás magasan kiemelkedik az egész magyarországi futballmezőnyből.
A topligás klubokba is csábított tehetség mögött messze lemaradnak a többiek. Varga Barnabás három Fradi-beli légiós csapattársukkal holtversenyben, 3 millió eurós (1,2 milliárd forint) becsült értékkel követi.
Tóth Alex kilóg a mezőnyből
A szakportál több tucat, ilyenkor számításba vett szempontja alapján Tóth Alex egymaga többet ér, mint az NB I-es csapatok közül a Nyíregyháza, a Diósgyőr, a Zalaegerszeg, a Kisvárda és a Kazincbarcika teljes játékoskerete.
Az NB I legértékesebb labdarúgói:
1. Tóth Alex (20, FTC) 8 millió euró (3,1 milliárd forint);
2-5. Varga Barnabás (31, FTC),
Ibrahim Cissé (29, francia-szenegáli)
Gabi Kanikovszki (28, izraeli),
és Mohammed Abu Fani (27, izraeli) 3 millió euró (1,2 milliárd forint).
(Forrás: Transfermarkt)
Közben az FTC és a riválisai között is nyílik az olló: a Fradi-keretet kis híján annyira becsülik, mint az utána következő négy üldözőjét – az Újpest, a Puskás Akadémia, az ETO és a Debrecen – együttvéve.
A NB I legértékesebb játékoskeretei:
- FTC 49,05 millió euró (18,8 milliárd forint);
- Újpest 14,85 millió euró (5,7 milliárd forint);
- PAFC 14,25 millió euró (5,5 milliárd forint);
- ETO 11,48 millió euró (4,4 milliárd forint);
- DVSC 9,43 millió euró (3,6 milliárd forint).
(Forrás: Transfermarkt)
