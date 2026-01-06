Hat óvoda bezárásról döntött Óbuda vezetése

Óbuda vezetése a lakossági tiltakozás ellenére több óvodát is bezáratott a kerületben. A kormánypárti képviselők szerint a gyermeklétszám nem indokolja a lépést, mondta el Gyepes Ádám, az Óbudai Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője és választókerületi elnök a TV2 reggeli műsorában a Mokkában kedden.

Kiss László a Óbuda polgármestere több óvodát be akar záratni Óbudán Fotó: MW

A decemberi képviselő-testületi ülésen döntés is született arról, hogy hat tagóvodát ebben az évben be fognak zárni. Részsiker, hogy kettőt sikerült megmenteni, a békásmegyeri Csepke Tagóvodát és a Csillaghegyi Ürömi úti tagóvodát, ugyanis eredetileg nyolcat szándékoztak bezárni. Számomra egyértelművé vált, hogy a baloldali városvezetés a III. kerületi gyerekeken akar spórolni

– mondta Gyepes Ádám, aki hozzátette, hogy a bezárt óvodák épületeit pedig eladásra szánja a kerület vezetése. Ennek érdekében a novemberi bizottsági ülésen egy olyan előterjesztést akartak elfogadtatni, amely alapján Csillaghegyi Ürömi úti tagóvodának a telkét átminősítsék volna építési telekké, tehát onnantól kezdve akár egy lakóparkot is fel lehetett volna építeni azon a területen.

Egyértelműen egy ingatlanpanamát akartak véghez vinni, de szerencsére sikerült megakadályoznunk

– jelentett ki a választókerületi elnök.

Az óbudaiak tiltakoznak az óvoda bezárások ellen

A lakosságnak, a 98%-a ellenezte az óvodák a bezárását. Ennek ellenére született meg a döntés, hogy több mint 7000 család küldte vissza azt a konzultációt, amit kiküldtek minden óbudai lakosnak, és valóban több mint a 98 százalékuk ellenezte, hogy óvoda bezárások legyenek Óbudán.

Arra a választ Gyepes Ádám sem tudja, hogy a tiltakozásokat miért nem veszi figyelembe a kerület vezetése.

Ez jó kérdés, nem tudjuk mi sem, pedig azért ez egy jelentős döntés, hogy hat tagóvodát bezárnak, úgyhogy Óbuda-Békásmegyer egy gazdag önkormányzat, tehát nem szorulnánk rá arra, hogy óvodákat zárjunk be. Ugyanezen a decemberi képviselő-testületi ülésen megszavaztuk az idei évi költségvetést, ami 74 milliárd forint. 2019 óta ez a duplájára nőtt, tehát tényleg kijelenthető, hogy a III. kerület egy gazdag önkormányzat, a jelenlegi óvodai struktúrát fenn tudnánk tartani, azonban ezen módosítani akarnak

– fejtette ki.