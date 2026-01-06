Hat óvoda bezárásról döntött Óbuda vezetése
Komoly vitát váltott ki a III. kerületben több óvoda bezárása, amelyet a lakók többsége is ellenez. Óbuda vezetése ennek ellenére kitart a döntés mellett, miközben a kormánypárti képviselők szerint sem pénzügyi, sem hosszú távú szakmai ok nem indokolja a lépést.
Óbuda vezetése a lakossági tiltakozás ellenére több óvodát is bezáratott a kerületben. A kormánypárti képviselők szerint a gyermeklétszám nem indokolja a lépést, mondta el Gyepes Ádám, az Óbudai Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője és választókerületi elnök a TV2 reggeli műsorában a Mokkában kedden.
A decemberi képviselő-testületi ülésen döntés is született arról, hogy hat tagóvodát ebben az évben be fognak zárni. Részsiker, hogy kettőt sikerült megmenteni, a békásmegyeri Csepke Tagóvodát és a Csillaghegyi Ürömi úti tagóvodát, ugyanis eredetileg nyolcat szándékoztak bezárni. Számomra egyértelművé vált, hogy a baloldali városvezetés a III. kerületi gyerekeken akar spórolni
– mondta Gyepes Ádám, aki hozzátette, hogy a bezárt óvodák épületeit pedig eladásra szánja a kerület vezetése. Ennek érdekében a novemberi bizottsági ülésen egy olyan előterjesztést akartak elfogadtatni, amely alapján Csillaghegyi Ürömi úti tagóvodának a telkét átminősítsék volna építési telekké, tehát onnantól kezdve akár egy lakóparkot is fel lehetett volna építeni azon a területen.
Egyértelműen egy ingatlanpanamát akartak véghez vinni, de szerencsére sikerült megakadályoznunk
– jelentett ki a választókerületi elnök.
Az óbudaiak tiltakoznak az óvoda bezárások ellen
A lakosságnak, a 98%-a ellenezte az óvodák a bezárását. Ennek ellenére született meg a döntés, hogy több mint 7000 család küldte vissza azt a konzultációt, amit kiküldtek minden óbudai lakosnak, és valóban több mint a 98 százalékuk ellenezte, hogy óvoda bezárások legyenek Óbudán.
Arra a választ Gyepes Ádám sem tudja, hogy a tiltakozásokat miért nem veszi figyelembe a kerület vezetése.
Ez jó kérdés, nem tudjuk mi sem, pedig azért ez egy jelentős döntés, hogy hat tagóvodát bezárnak, úgyhogy Óbuda-Békásmegyer egy gazdag önkormányzat, tehát nem szorulnánk rá arra, hogy óvodákat zárjunk be. Ugyanezen a decemberi képviselő-testületi ülésen megszavaztuk az idei évi költségvetést, ami 74 milliárd forint. 2019 óta ez a duplájára nőtt, tehát tényleg kijelenthető, hogy a III. kerület egy gazdag önkormányzat, a jelenlegi óvodai struktúrát fenn tudnánk tartani, azonban ezen módosítani akarnak
– fejtette ki.
Mint az kiderült arra hivatkozik Kiss László és csapata, hogy kevés az óvodáskorú gyermekszám, ami tényszerűen jelenleg igaz, de az nem azt jelenti, hogy később évek múlva ne lenne több, hiszen több ezer új lakás épül Óbudán, tehát több száz új család fog beköltözni a III. kerületbe. Ezt a szakemberek is kiszámolták, hogy körülbelül 6-7 éven belül 800 gyermekkel több lesz a kerületben.
Hat óvodából kettőnek még mindig kérdéses a helyzete
Nyolc óvodáról szólt eredetileg a terve tulajdonképpen a polgármesternek és a testületnek. Ehhez képest kettőt meg tudtak menteni, azonban még a hatnál is felmerül kettőnek a kérdése, hogy esetlegesen kifutó rendszerben zárják be. Amely azt jelenti, hogy végigviszik a dokumentációt, amit elfogynak a csoportok.
Igen, ha elfogy, akkor utána zárják be. Ez is siker, de természetesen amíg az önkormányzat tulajdonában lesznek ezek az épületek, addig mi harcolni fogunk azért, hogy ne zárják be, vagy ami bezárásra kerül, abból újra óvoda legyen
– szögezte le a képviselő, aki ezzel kapcsolatban egy olyan javaslatot tett, hogy maximum 20 főben határozzák meg a csoportlétszámot. A baloldali városvezetés az átlaglétszámot határozta meg húsz főben. Ez arra ad lehetőséget nekik, hogy fizetős, kis létszámú csoportokat hozzanak létre, a normál óvodai csoportokban pedig túlzsúfolt csoportok keletkezzenek, akár 20, akár 24, 25, 26 fős csoportlétszám is kialakulhat, ami nagyon nem jó.
