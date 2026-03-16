Bíró Csongor: "Sosem szerettem nagyon tanulni"

Hatalmas fordulatot vett a tavalyi Megasztár felfedezettjének, Bíró Csongornak az élete: a múlt héten végre megjelent az első saját dala, a Macskakövön! A fiatal tehetségnek ezzel nagy álma vált valóra, ám ezzel még koránt sincs vége, ugyanis tele van tervekkel és ötletekkel.

Bíró Csongor Megasztáros szereplése után a tanulmányaival is foglalkozik (Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin/Máté Krisztián)

A Bíró Csongor dalok tovább bővülnek

– Nagyon régóta vártam már ezt a megjelenést, és remélem, minél több emberhez eljutunk. Emellett bízom benne, hogy megmarad a lendület, és tovább dolgozunk a következő dalokon – kezdte a fia-tal tehetség a hot! magazinnak. – Ez a dal igazából egy haldokló kapcsolatról szól, és végig jelen van benne a reménytelenség és a ragaszkodás kontrasztja. Szeretem a szerelmes dalokat, szerintem nagyon sok oldalról meg lehet közelíteni a témát, és ez a dal is számomra különlegesen írja le az érzéseket.

A tehetségkutató igazi ugródeszka volt Csongor számára, ugyanis egyre több lehetősége nyílik azzal foglalkozni, amire mindig is vágyott.

– Az biztos, hogy többen ismernek fel, de számomra a legfontosabb eredmény, hogy úgy érzem, kezdem megtalálni azokat a szakembereket, akikkel közösen előrevihetjük a karrieremet. Nyilván lett egy kisebb közönségem is, úgyhogy már felelősséget is érzek, hogy őket kiszolgáljam, minden erőmmel ezen leszek – mondta határozottan.

A zenélés mellett azonban egy másik fronton is helyt kell állnia, ugyanis idén érettségizik. Bár a tanulás sosem volt a kedvenc időtöltése, igyekszik rendesen felkészülni a vizsgákra, ráadásul van egy plusz motivációja is, hiszen a Megasztárban megismert barátjával együtt szeretne továbbtanulni.

– Sose szerettem nagyon tanulni, ezért nem is fordítottam rá túl sok időt. Nyilván az érettségi évében indokoltabb a több tanulás, és szerencsére egyelőre úgy érzem, hogy összefér a zenéléssel – mondta, majd elárulta, hol szeretné folytatni a tanulmányait. – A Póka Egon Művészeti Akadémiát jelöltem meg. Nyilván vonzó volt számomra, hogy nem kell pontszámot vinni, a felvételire viszont maximálisan felkészülök, és remélem, hogy az ott eltöltött idő is segíti majd a karrieremet. Na, és szívesen lennék Kökény Attila fia, Lali osztálytársa!